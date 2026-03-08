T20 WORLD CUP 2026 FINAL: संजू सैमसन को चीयर करने केरल से अहमदाबाद पहुंचे फैंस

India vs New Zealand LIVE भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup Final) का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर भारत के हर कोने में उत्साह है. देशभर में लोग जीत के लिए दुआएं-प्रार्थना कर रहे हैं. धर्मनगरी काशी में टी20 विश्व कप के फाइनल से पहले क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम की जीत के लिए अस्सी घाट पर हवन कर प्रार्थना की. भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने के करीब है. पिछले सवा दो वर्षों में टीम इंडिया चार बार आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेली है. इसमें 2 बार विजयी रही है, जबकि 2 बार मायूस होना पड़ा है. भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दक्षिण अफ्रीका और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीता था. जून 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. दोनों बार विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया थी.

