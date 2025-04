UP Board 12th Result : टॉपर छात्राओं ने बताया, क्या है उनकी भविष्य की योजना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 25 अप्रैल को 12वीं के रिजल्ट 2025 जारी कर दिए हैं. इस साल यूपी बोर्ड 12वीं में महक जायसवाल ने टॉप किया है. टॉपर छात्राओं ने अपनी सफलता की कहानी साझा की है, जिसमें उन्होंने पढ़ाई के दौरान आई चुनौतियों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्षों के बारे में बताया है.

प्रयागराज की महक जयवाल ने यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर टॉप किया है. वह कहती हैं, "मैंने 97% अंक प्राप्त किए हैं, मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मुझे इतने अच्छे परिणाम मिले. मेरे माता-पिता, शिक्षकों और बहन ने मेरा बहुत साथ दिया. अब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं."

Mehak Jaiwal has topped the UP Board 12th exams with 97%



She says, " I have secured 97%, I am very happy, I had worked really hard that's why I got such good results. My parents, teachers and sister supported me a lot...I want to be a doctor"

प्रयागराज की शिवानी यादव ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 95% अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि मुझे 92% की उम्मीद थी. लेकिन 95% की नहीं. मैंने अपने स्कूल से ही पढ़ाई की है. मैंने किसी ऑनलाइन कोचिंग में दाखिला नहीं लिया. मैं पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) की तैयारी करना चाहती हूं.

Shivani Yadav secured 9th position in UP Board intermediate exams with 95%



She says, " I had expected 92% but not 95%. I studied from my school only, I did not sign up for any online coaching...I want to prepare for PCS(Provincial Civil Service)"

कौशाम्बी की अनुष्का सिंह ने यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 96.8% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया. अनुष्का ने कहा कि मैं प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ाई करती थी और शिक्षकों से अपनी शंकाओं का समाधान करती थी. भविष्य में मैं सिविल सेवा परीक्षा देना चाहती हूं और आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूं. फिलहाल मैं जेईई की तैयारी कर रही हूं और बीटेक करूंगी.

Anushka Singh secured second position in UP Board 12th exams with 96.8%



She says, " I used to study for 6-7 hours daily and used to get my doubts cleared with the teachers...in the future, I want to take civil service exams and want to become an IAS…

यूपी इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम में बाराबंकी के एक विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इसके अलावा, इटावा जिले से सबसे अधिक 6 छात्रों ने टॉप 10 में अपना स्थान सुरक्षित किया है. कुल 30 टॉप 10 छात्रों में से इटावा की Mohini - 96.40% (482/500), Sneha Mishra - 95.80% (479/500), Deepika - 95.60% (478/500), Pallavi Yadav - 95.20% (476/500), Muskan - 95.00% (475/500) और Shagun Yadav - 95.00% (475/500) शामिल हैं. इसके अलावा, यूपी 12वीं बोर्ड में प्रयागराज से कुल चार छात्रों ने रैंक हासिल किया है. इसमें, पहले स्थान पर Mahak Jaiswal - 97.20% (486/500), दूसरे स्थान पर Shivani Singh - 96.80% (484/500), Shipra - 96.20% (481/500) और Shivani Yadav - 95.20% (476/500) शामिल हैं.