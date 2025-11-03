विज्ञापन
रांग साइड से आ रही गाड़ी रोकी तो दबंगों ने पुलिसकर्मी को धुना,वर्दी फाड़ी, बच्ची को कार में छोड़कर हुए फरार

यह घटना मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र की है. वहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक कार चालक को गलत दिशा से गाड़ी चलाने पर रोक दिया था. कार चालक इसी बात पर आग बबूला हो गया था.

मुजफ्फरनगर:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने एक पुलिसकर्मी को इस बात पर पीट दिया क्योंकि उसने रांग साइड से आ रही गाड़ी को रोक दिया था. पुलिसकर्मी के गाड़ी को रोकने से नाराज दबंगों ने ना सिर्फ उससे हाथापाई की बल्कि उसकी वर्दी तक फाड़ दी. इस घटना को किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. इससे यह पता चलता है कि दबंगों के मन में पुलिस का भी कोई डर नहीं है.घटना के बाद आरोपी चालक कार में चार साल की एक बच्ची को छोड़कर वहां से फरार हो गया. पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला.पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है. गाड़ी का मालिक दिल्ली का रहने वाला है.

कहां की है यह घटना

मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र में एक कार चालक को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रविवार शाम रांग साइड से गाड़ी चलाने पर रोक दिया. पुलिस ने रांग साइड गाड़ी चलाने पर टीका तो कार चालक आग बबूला हो गया.वह पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने लगा. पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के अलावा उसके साथ गाली-गलौच भी की. इस दौरान उसकी वर्दी भी फाड़ दी गई.

घटना के बाद आरोपी कार चालक अपनी बच्ची को कार में ही छोड़कर फरार हो गया था.

पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की घटना की सूचना पर नगर कोतवाल बबलू कुमार वर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. लेकिन तब तक आरोपी कार को लॉक पर मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने जब कार की शिनाख्त की तो उसके अंदर करीब चार साल की एक बच्ची सोई हुई थी. पुलिस ने तुरंत कार का शीशा तोड़कर समय रहते बच्ची को सकुशल कार से बाहर निकाल लिया वरना बच्ची की जान पर भी बन सकती थी. इस झगड़े के दौरान बच्ची की मां कार से निकल कर दूर जाकर खड़ी हो गई थी. 

इस मामले में पुलिस ने कार को कब्जे में लेते हुए कार सवारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है.  गाड़ी मालिक मनीष दिल्ली का रहने वाला है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. 

UP Police, UP News, Muzaffarnagar News
