यूपी में अजब चोरों का गजब कारनामा, स्कूल में हाथ साफ करने के साथ-साथ दिखा गए अपनी कलाकारी

स्कूल के प्रिंसिपल रंजन मिश्रा ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि चोरों ने 2 ब्लूटूथ स्पीकर, सैमसंग चार्जर, समर्सिबल स्टार्टर बॉक्स, 1 प्लास्टिक कुर्सी व ताला चुरा ले गए.

यूपी में अजब चोरों का गजब कारनामा, स्कूल में हाथ साफ करने के साथ-साथ दिखा गए अपनी कलाकारी
  • कानपुर के भीतरगांव क्षेत्र के मनियारपुर स्थित प्राइमरी स्कूल में दशहरे की छुट्टियों के दौरान चोरी हुई थी
  • चोर स्कूल का ताला तोड़कर भीतर दाखिल हुए. इसके बाद उन्होंने वहां से कई सामान चोरी कर लिए थे
  • चोरी के साथ चोरों ने ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर बेटी बचाओ अभियान के कार्टून भी बनाए थे
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है. यहां चोरों ने न सिर्फ स्कूल में रखे सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि चोरी के साथ लगे हाथ अपनी कला का प्रदर्शन भी कर गए. भीतरगांव क्षेत्र के मनियारपुर स्थित प्राइमरी स्कूल में हुई इस चोरी की वारदात में चोरों ने ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर चाक से कार्टून बनाए और 'बेटी बचाओ' का नारा भी लिखा.

चोरों ने दीवार पर बनाए कार्टून

इस घटना के सम्बंध में जब साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार से NDTV ने फोन पर बातचीत की तो उन्होंने इस घटना की पुष्टि की. साथ ही चोरों द्वारा दीवार पर बनाये गए कार्टून की भी पुष्टि की. चोरी की वारदात दशहरे की छुट्टियों के दौरान अंजाम दी गई, वो भी तब जब स्कूल बंद था. चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया. स्कूल के प्रिंसिपल रंजन मिश्रा ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि चोरों ने 2 ब्लूटूथ स्पीकर, सैमसंग चार्जर, समर्सिबल स्टार्टर बॉक्स, 1 प्लास्टिक कुर्सी व ताला चुरा ले गए.

स्कूल ब्लैकबोर्ड पर भी दिखाई कलाकारी

चोरों ने स्कूल में पहले से बने 'बेटी बचाओ' अभियान के एक कार्टून की हूबहू नकल ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर बना दी. इस कलाकारी को देखकर स्कूल स्टाफ और ग्रामीण भी दंग रह गए. लोगों का कहना है कि चोर चोरी की कला के साथ-साथ कार्टून बनाने में भी निपुण थे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

लोगो का अनुमान है कि चोर कला का शौकीन हो सकता है. यह भी संभव है कि वह कोई पुराना छात्र हो जो स्कूल से परिचित हो. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है. यह चोरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

