यूपी के कासगंज में दो समुदाय में हुआ विवाद, कई राउंड फायरिंग भी की गई

यूपी के कासगंज में मामूली बात पर दो पक्ष आमने सामने आ गए. इस दौरान पथराव और फायरिंग भी की गई. इस दौरान कुल तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की स्थिति नाजुक है. मौके से पुलिस को लाइसेंसी और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने छह लोगों को गिरफ़्तार कर मौके पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है. हिन्दुवादी संगठन के लोगों ने इस मामले को लेकर थाने का भी घेराव किया.

गुरुवार को शराब पीने को लेकर कुछ लोगों में कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली गलौज, पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि इस विवाद में मारपीट और कई राउंड फायरिंग की गई.

पथराव की घटना पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही मौके पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. मौके से लाइसेंसी राइफल, अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किये गए हैं.

इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया है. हालांकि पुलिस ने संवाद स्थापित कर प्रदर्शनकारियों को मामले को शांत करने की कोशिश की. पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज कराया जा रहा है. इनमें से एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. (इनपुट फहीम अख्तर)