ताजमहल या तेजो महालय? हाईकोर्ट पहुंचा मामला; सर्वे की मांग पर 6 जुलाई को होगी सुनवाई

आगरा स्थित विश्व धरोहर ताजमहल परिसर को लेकर कानूनी विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. ‘भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय' मंदिर होने के दावे के साथ परिसर के सर्वेक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं/वादियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से आगरा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 03/2020 में चार अप्रैल 2026 को पारित आदेश और उससे पूर्व सिविल जज (सीनियर डिवीजन), आगरा द्वारा मूल वाद संख्या 356/2015 में 18 जुलाई 2019 को पारित किए गए आदेश को पूरी तरह रद्द (Set Aside) करने की मांग की गई है.

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