गंदी फिल्म देखकर 14 साल के लड़के ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, यूपी में दिल दहलाने वाली घटना

कानपुर से एक अत्यंत शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्में देखने की लत के चलते 14 वर्षीय नाबालिग लड़के पर पड़ोस में रहने वाली सिर्फ 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है.

  • कानपुर में 14 वर्षीय नाबालिग ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया गया है
  • पीड़िता के नाज़ुक अंगों में गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कर तत्काल इलाज चल रहा है
  • पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है
कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र से एक अत्यंत शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्में देखने की लत के चलते दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोर पर, पड़ोस में रहने वाली मात्र पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है.

मासूम के नाज़ुक अंगों में गंभीर चोटें, अस्पताल में इलाज जारी

पीड़ित बच्ची की हालत बेहद नाज़ुक बताई जा रही है. इस जघन्य कृत्य के कारण उसके नाज़ुक अंगों में गंभीर चोटें आई हैं. उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी छात्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है. "बच्चे के ऊपर पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको पकड़ लिया गया है," जॉइंट सीपी ने जानकारी दी. 

मौका पाकर घर में घुसा और किया दुष्कर्म

यह घटना चौबेपुर कस्बे के एक गांव की है. बताया गया कि यह वारदात सोमवार दोपहर के समय हुई, जब बच्ची के पिता खेत पर गए हुए थे और मासूम घर पर अकेली थी. पड़ोस में रहने वाले आरोपी किशोर ने इसी अकेलेपन का फायदा उठाया. वह चुपके से बच्ची के कमरे में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब बच्ची चीखी तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया.

मां को आता देख भागा, बच्ची ने किया खुलासा

नाबालिग आरोपी तब मौके से भाग निकला, जब उसने बच्ची की मां को घर की ओर आते देखा. बेटी की गंभीर हालत देखकर मां के पैरों तले ज़मीन खिसक गई. दर्द से कराह रही बच्ची ने कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बयां की और आरोपी का नाम भी बताया.

देर रात पीड़िता के पिता बच्ची को लेकर चौबेपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. परिवार की तहरीर और बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने पीड़िता को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया.

