अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सुसाइड से सनसनी, इंजीनियरिंग छात्रा ने लगाई फांसी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. विश्वविद्यालय के एसएन हॉल में रहने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. गंभीर हालत में उसे तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से कैंपस में सनसनी फैल गई है.

मृतक छात्रा की पहचान 20 वर्षीय इंशाह फातिमा के रूप में हुई है. वह आजमगढ़ की रहने वाली थी और एएमयू में डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी. जानकारी के मुताबिक, इंशाह ने परिवार के एक सदस्य से वीडियो कॉल पर बात करते हुए यह कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन और थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची.

छात्रा को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद वह जिंदगी की जंग हार गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रहा है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि किसी भी मानसिक तनाव की स्थिति में तुरंत मदद लें.

ये भी पढ़ें-: ‘रसमलाई' बनाम ‘जीरो': राज ठाकरे-अन्नामलाई विवाद में आदित्य ठाकरे की एंट्री, यहां जानिए पूरा मामला