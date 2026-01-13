‘रसमलाई’ बनाम ‘जीरो’: राज ठाकरे-अन्नामलाई विवाद में आदित्य ठाकरे की एंट्री, यहां जानिए पूरा मामला

मुंबई में सियासी माहौल गर्म है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के. अन्नामलाई पर तीखा हमला बोला है. ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त रैली में राज ठाकरे ने न सिर्फ हिंदी थोपने के खिलाफ चेतावनी दी, बल्कि अन्नामलाई के नाम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें ‘रसमलाई' कह डाला. उन्होंने कहा, “एक रसमलाई तमिलनाडु से मुंबई आई है. तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है जो आए, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी.” राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि तमिलनाडु बीजेपी नेता को मुंबई के मुद्दों में दखल देने की क्या जरूरत है.

अन्नामलाई ने क्या जवाब दिया?

राज ठाकरे के इस बयान पर विवाद बढ़ गया. अन्नामलाई ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं मुंबई आ रहा हूं, मेरी टांग काटकर दिखाना.” उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकरे की टिप्पणी तमिल लोगों का अपमान है. अन्नामलाई ने साफ किया कि वह महाराष्ट्र में भाजपा की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे और किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं.

आदित्य ठाकरे की भी हो गई एंट्री

इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे भी इस विवाद में कूद पड़े. उन्होंने अन्नामलाई को ‘जीरो' करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है. आदित्य ने कहा, “बात साफ है कि यह भाजपा की पॉलिसी और सोच है. अन्नामलाई भाजपा का चेहरा हैं, फिर भी वह एक जीरो हैं जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए. स्टालिन को देखिए, वह तमिलनाडु को आगे ले जा रहे हैं, जबकि भाजपा सिर्फ झगड़े करवा रही है. अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है, और राज्य इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है.”

राज ठाकरे को गंभीरता से न लें: देवेंद्र फडणवीस

इस विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सामने आए. उन्होंने अन्नामलाई का समर्थन करते हुए कहा कि मुंबई एक अंतरराष्ट्रीय शहर है और सभी को यहां काम करने का अधिकार है. फडणवीस ने राज ठाकरे की टिप्पणी को हल्के में लेने की सलाह देते हुए कहा, “राज ठाकरे को गंभीरता से न लें.”

राज ठाकरे का यह बयान न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल पैदा कर रहा है. भाजपा और क्षेत्रीय दलों के बीच बढ़ती खींचतान आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है. अन्नामलाई ने मुंबई आने का ऐलान कर दिया है, जिससे यह विवाद और तूल पकड़ने की संभावना है.

