पुणे: सहेलियों के उत्पीड़न से तंग आकर नर्सिंग छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में बताया दर्दनाक सच

पुणे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा ने अपनी ही सहेलियों के मानसिक टॉर्चर से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया. मृतक की पहचान पायल किशोर राजगुरू के रूप में हुई है. मामला पुणे के चंदननगर इलाके का है. मामले में तीन सहेलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

पुलिस जांच के दौरान मृतक पायल के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इस पत्र में पायल ने अपनी रूममेट्स और सहेलियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. पायल के अनुसार, उसकी सहेलियां उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थीं.

मृतक ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि सहेलियां लंबे समय से पायल को परेशान कर रही थीं. छात्रा को धमकी दी गई थी कि उसे समाज में बदनाम कर दिया जाएगा. आरोपियों ने पायल के माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी. इन्हीं धमकियों और बढ़ते मानसिक दबाव के कारण पायल ने अंततः आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया.

तीन सहेलियों के खिलाफ मामला दर्ज

चंदननगर पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने पायल की तीन सहेलियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. नामजद आरोपियों में सबुरी संतोष काले, शिवानी शाम आजबले और दीपाली हैं.