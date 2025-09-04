लाठीचार्ज पर एक्शन के लिए योगी सरकार को ABVP का 48 घंटे का अल्टीमेटम, मंत्री राजभर से माफी की मांग

ABVP Ultimatum on Lathicharge: बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी (SRMU) में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लॉ के छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर यूपी की छात्र राजनीति गरमाई हुई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) कार्यकर्ताओं और छात्रों का आरोप है कि बाहरी गुंडों ने उन पर हमला किया और पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया. आंदोलन का कारण विश्वविद्यालय में नवीनीकरण और मानक के बिना चल रहा विधि पाठ्यक्रम था. परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है.

छात्रों का आरोप– बिना नवीनीकरण चल रहा था कोर्स

ABVP का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बुधवार को ही सशर्त (प्रोविजनल) अनुमति मिली है. इससे पहले तक विश्वविद्यालय अवैध तरीके से विधि पाठ्यक्रम चला रहा था. परिषद ने कहा कि इस दौरान विलंब शुल्क और सामाजिक कल्याण शुल्क के नाम पर छात्रों से मनमाना पैसा वसूला गया.

दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग

ABVP ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मांग की है कि लाठीचार्ज की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और बाहरी गुंडों पर एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए. परिषद ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, इसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है.

लाठीचार्ज में घायल हुए छात्र का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है.

Photo Credit: सोशल मीडिया

दो छात्रों का निष्कासन अवैधानिक

परिषद का कहना है कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दो छात्रों को बिना किसी चेतावनी के सीधे निष्कासित कर दिया गया. इसे अवैधानिक बताते हुए एबीवीपी ने दोषियों को दंडित कर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की है.

अवैध जमीन कब्जे का भी मामला

परिषद ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय ने करीब 6 बीघे सरकारी भूमि (नाली, तालाब, बजर और चकमार्ग) पर अवैध कब्जा कर रखा था. तहसीलदार कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर ₹27.96 लाख का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया है. एबीवीपी ने इस आदेश का पालन कराते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग की.

मंत्री ओपी राजभर के आवास पर पुतला फूंका, पत्थर फेंके

इससे पहले लखनऊ में ABVP छात्र संगठन ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के सरकारी आवास खूब बवाल काटा. ABVP का आरोप है कि लाठीचार्ज में घायल छात्रों पर गलत टिप्पणी की है. छात्र संगठन की मांग है कि ओपी राजभर को इस्तीफा देना चाहिए.

दरअसल ओपी राजभर ने लाठीचार्ज में घायल हुए ABVP के छात्रों को लेकर बयानबाजी की थी, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है. गलत बयानबाजी के विरोध में ABVP कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर के कार्यालय से लेकर उनके सरकारी आवास तक विरोध किया.



