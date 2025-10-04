JNU में विजयदशमी के बाद हंगामा: ABVP का प्रदर्शन, लेफ्ट विंग छात्रों पर कार्रवाई की मांग

विजयदशमी के दिन जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए कथित हंगामे के बाद आज एक बार फिर छात्रों ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्रों ने कैंपस में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और वामपंथी (Left Wing) छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की.

ABVP के छात्रों ने मांग की है कि घटना को अंजाम देने वाले लेफ्ट विंग के छात्रों को गिरफ्तार किया जाए. उनका आरोप है कि वामपंथी छात्रों ने कल (विजयदशमी के दिन) जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचे.

ABVP छात्रों ने दावा किया कि कई प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में वामपंथियों का प्रभाव कम हुआ है. इसलिए, जेएनयू छात्र संघ चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए इन छात्रों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि जेएनयू प्रशासन को ऐसे लोगों को कैंपस से बाहर करना चाहिए जो हर साल माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. ABVP छात्रों ने जेएनयू प्रॉक्टर से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि हंगामा करने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. छात्रों ने यह भी दावा किया कि जिस प्रकार देश के तमाम हिस्सों से वामपंथी और नक्सलियों का प्रभाव खत्म हुआ है, ठीक उसी तरह जल्द ही जेएनयू कैंपस से भी यह प्रभाव खत्म हो जाएगा.