विज्ञापन
विशेष लिंक

सोनभद्र में एक व्यक्ति ने पत्नी को तीन तलाक देकर दूसरी शादी की, प्राथमिकी दर्ज

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि अनपरा की एनपीसीसी कॉलोनी की रहने वाली आयशा परवीन ने 12 नवंबर को उन्हें शिकायत दी थी कि उसकी शादी 14 जुलाई 2022 को अनपरा के रहने वाले फैसल अहमद से हुई थी.

Read Time: 2 mins
Share
सोनभद्र में एक व्यक्ति ने पत्नी को तीन तलाक देकर दूसरी शादी की, प्राथमिकी दर्ज
फाइल फोटो
  • सोनभद्र जिले में एक महिला ने पति और उसके परिवार के आठ सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत की।
  • आयशा परवीन ने बताया कि शादी के समय उसे नकद तीन लाख पचास हजार रुपये और गहने दिए गए थे।
  • पति फैसल अहमद ने तीन तलाक देकर उसे घर से निकाला और दहेज के लिए लगातार परेशान किया।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सोनभद्र:

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को तीन तलाक देने तथा मारपीट कर उसे घर से निकालने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जिले के महिला पुलिस थाने में बुधवार देर शाम को आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि अनपरा की एनपीसीसी कॉलोनी की रहने वाली आयशा परवीन ने 12 नवंबर को उन्हें शिकायत दी थी कि उसकी शादी 14 जुलाई 2022 को अनपरा के रहने वाले फैसल अहमद से हुई थी.

परवीन ने पुलिस को बताया कि शादी के समय उसकी मां ने उसे 3.5 लाख रुपये नकद और गहने दिए थे लेकिन इसके बावजूद उसके पति फैसल, सास सलमा बेगम और परिवार के अन्य सदस्य उसे दहेज के लिए परेशान करते रहे.

पीड़िता ने अपने देवर साकिब पर उस पर बुरी नज़र रखने का भी आरोप लगाया. आयशा ने बताया कि उसके पति और परिवार के दूसरे लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। तब से वह अपनी मां के पास बलिया में रह रही है.

इसी बीच, 30 अक्टूबर को पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है. उसने दुद्धी (सोनभद्र जिले में) के एक व्यक्ति पर उसके पति की दूसरी शादी करवाने का आरोप लगाया. एसपी ने बताया कि पुलिस ने आयशा के पति, सास, देवर, ननद समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonbhadra Triple Talaq Case, Domestic Violence Sonbhadra, Aysha Parveen Case, Dowry Harassment
Get App for Better Experience
Install Now