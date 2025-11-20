सोनभद्र में एक व्यक्ति ने पत्नी को तीन तलाक देकर दूसरी शादी की, प्राथमिकी दर्ज

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को तीन तलाक देने तथा मारपीट कर उसे घर से निकालने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जिले के महिला पुलिस थाने में बुधवार देर शाम को आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि अनपरा की एनपीसीसी कॉलोनी की रहने वाली आयशा परवीन ने 12 नवंबर को उन्हें शिकायत दी थी कि उसकी शादी 14 जुलाई 2022 को अनपरा के रहने वाले फैसल अहमद से हुई थी.

परवीन ने पुलिस को बताया कि शादी के समय उसकी मां ने उसे 3.5 लाख रुपये नकद और गहने दिए थे लेकिन इसके बावजूद उसके पति फैसल, सास सलमा बेगम और परिवार के अन्य सदस्य उसे दहेज के लिए परेशान करते रहे.

पीड़िता ने अपने देवर साकिब पर उस पर बुरी नज़र रखने का भी आरोप लगाया. आयशा ने बताया कि उसके पति और परिवार के दूसरे लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। तब से वह अपनी मां के पास बलिया में रह रही है.

इसी बीच, 30 अक्टूबर को पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है. उसने दुद्धी (सोनभद्र जिले में) के एक व्यक्ति पर उसके पति की दूसरी शादी करवाने का आरोप लगाया. एसपी ने बताया कि पुलिस ने आयशा के पति, सास, देवर, ननद समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

