बीएसए को उनके ही दफ्तर में उनके ही विभाग के टीचर ने बेल्ट से पीटा, जानिए क्यों! 

यूपी के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को टीचर ने उनके ही दफ्तर में बेल्ट से पीट दिया. सीतापुर जिले के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह व प्रधानाध्यापक के बीच हुई मारपीट की घटना का वीडियो सीसीटीवी मैं कैद हो गया. आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बीएसए को जान से मारने की धमकी भी दी है.

बीएसए को पीटने के आरोपी प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए ऑफिस में स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था. स्पष्टीकरण देने के दौरान बात इतनी बिगड़ी की प्रधानाध्यापक ने बीएसए पर हमला कर दिया. प्रधानाध्यापक को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा सीतापुर के महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा में प्रधानाध्यापक है.