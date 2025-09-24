विज्ञापन
विशेष लिंक

बीएसए को उनके ही दफ्तर में उनके ही विभाग के टीचर ने बेल्ट से पीटा, जानिए क्यों! 

बीएसए को पीटने के आरोपी प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए ऑफिस में स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था. स्पष्टीकरण देने के दौरान बात इतनी बिगड़ी की प्रधानाध्यापक ने बीएसए पर हमला कर दिया.

Read Time: 1 min
Share
बीएसए को उनके ही दफ्तर में उनके ही विभाग के टीचर ने बेल्ट से पीटा, जानिए क्यों! 
  • सीतापुर जिले के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके कार्यालय में बेल्ट से पीटा
  • इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें मारपीट की पूरी स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है
  • आरोपी प्रधानाध्यापक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जान से मारने की धमकी भी दी, जो गंभीर मामला माना जा रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

यूपी के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को टीचर ने उनके ही दफ्तर में बेल्ट से पीट दिया. सीतापुर जिले के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह व प्रधानाध्यापक के बीच हुई मारपीट की घटना का वीडियो सीसीटीवी मैं कैद हो गया. आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बीएसए को जान से मारने की धमकी भी दी है. 

बीएसए को पीटने के आरोपी प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए ऑफिस में स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था. स्पष्टीकरण देने के दौरान बात इतनी बिगड़ी की प्रधानाध्यापक ने बीएसए पर हमला कर दिया. प्रधानाध्यापक को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा सीतापुर के महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा में प्रधानाध्यापक है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sitapur BSA Attack, Teacher Beats BSA With Belt, Sitapur Principal Arrested, BSA Akhilesh Pratap Singh News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com