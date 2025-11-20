सीतापुर: बारात आने से पहले ब्यूटी पार्लर से लौटते हुए हुआ दुल्हन का एक्सीडेंट

सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. शादी वाले घर में सन्नाटा पसर गया. चिलौला गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने एक बाइक सवार दुल्हन और उसके भाई को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. सड़क हादसे के बाद शादी की सारी तैयारियाँ रोक दी गईं. और दुल्हन को मंडप पहुंचने के बजाय जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा.

क्या है पूरा मामला?

सीतापुर के चिलौला गांव निवासी नैंसी की बारात रामकोट क्षेत्र के किनौटी गांव से आने वाली थी. शादी की तैयारी पूरी कर ली गई और दुल्हन नैंसी ब्यूटी पार्लर मेकअप करने के लिए गई थी. बाइक से वापस आते समय तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते दुल्हन नैंसी और उसका भाई दोनों ही रूप से घायल हो गए.

पुलिस जांच में जुटी

पिकअप और बाइक की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई-बहन सड़क पर दूर जा गिरे. राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस बुलवाई. दोनों को तुरंत जिला अस्पताल सीतापुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक बताई है. परिवार के लोग अस्पताल में रो-रोकर बुरा हाल हैं. शादी की खुशी आंसुओं में बदल गई. हादसे के बाद चालक मौके से पिकअप लेकर हुआ फरार पुलिस जांच में जुटी हुई है.