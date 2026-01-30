थम नहीं रहा शंकराचार्य विवाद, लखनऊ में बुलाई धर्म संसद, अविमुक्तेश्वरानंद बोले- हमें सनातन दे रहा समर्थन

UP Shankaracharya Row: प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ, उससे यूपी में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है. कई दिनों अनशन करने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना गंगा स्नान किए ही प्रयागराज माघ मेले से लौट आए. अब उन्होंने काशी से संत समागम का ऐलान किया है. महाशिवरात्रि से पहले 10-11 मार्च को धर्म संसद बुलाई है.शंकराचार्य ने कहा- लखनऊ में सभी संत-महंत-आचार्य इकट्ठे हों.शंकराचार्य के मुताबिक लखनऊ में तय होगा कि कौन हिंदू है, 'कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे नकली हिंदू घोषित करना है'. शंकराचार्य के इस ऐलान से यह विवाद सुलझने के बदले और बढ़ते नजर आ रहा है.

एनडीटीवी से बोले शंकराचार्य- हमें हमारा सनातन धर्म दे रहा समर्थन

इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हमें हमारा सनातन धर्म समर्थन दे रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश करना है. देश में जितने भी हिंदू हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है. उनका कहना है कि ये छल खुद को योगी, संत कहने वाले और उनकी पार्टी कर रही है.

अब योगी के गढ़ में उन्हें ललकारने की रणनीति

अब योगी के गढ़ में जाकर उन्हें ललकारने की रणनीति बन रही है. तभी तो शंकराचार्य ने योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है. कहा- दुनियाभर में आपके यहां से सप्लाई किया गोमांस बिक रहा. इसे 40 दिन में रोककर दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं. अगर 40 दिन बीत गए और यह नहीं हुआ, तो हम लखनऊ आएंगे. इसीलिए शंकराचार्य ने 40 दिन बाद ही लखनऊ में संतों को बुलाया है. यहीं अपनी शर्तों के साथ संत तय करेंगे कि योगी हिंदू हैं या नहीं.

इतिहास में पहली बार शंकराचार्य से प्रमाण मांगा गया

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- अगले साल माघ मेले में मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करेंगे. इतिहास में पहली बार किसी शासक ने किसी शंकराचार्य से प्रमाण मांगा. विश्व में आपके यहां का गोमांस बिक रहा है. इसे 40 दिन में रोककर दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं. अगर 40 दिन बीत गए और यह नहीं हुआ, तो हम लखनऊ आएंगे. वहां संत-महंतों के साथ बैठकर निंदा करेंगे.

शंकराचार्य ने कहा- 10–11 मार्च को लखनऊ में सभी संत-महंत और आचार्य एकत्र हों. वहां यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छद्म हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए.

अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश करेंगे

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है. जितने भी हिंदू हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है. यह छल खुद को साधु, योगी, संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा.

शंकराचार्य की योगी को चुनौती

प्रयागराज से जाकर काशी में शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सबूत मांग लिया. शंकराचार्य ने पूछ लिया कि योगी हिंदू हैं तो साबित करें. कहा- मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया था. मैंने प्रमाण दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे इसलिए उन्हें मानना पड़ा.

बटुकों से माफी मांगेंः स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य ने आगे कहा कि तभी तो प्रशासन लालच दे रहा था कि आप संगम स्नान कर लीजिए. वो कह रहे थे- आपके ऊपर फूल बरसा देंगे, लेकिन हमने नकार दिया. प्रशासन ने ऑफर दिया कि शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे. लेकिन अब प्रमाण का समय पीछे छूट गया, बटुकों से माफी मांगों.



शंकराचार्य बोले- योगी 40 दिन में गो-भक्त होने का प्रमाण दें

शंकराचार्य ने आगे कहा कि अब तो सीएम योगी को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए. शंकराचार्य ने कहा- योगी 40 दिन में बताएं कि वो हिंदू हैं या नहीं. इन 40 दिनों में योगी को गो-भक्त होने का प्रमाण देना होगा.अगर प्रमाण नहीं दे पाते, तो समझेंगे कि आप नकली हिंदू हो. हिंदू होने का सबूत नहीं दिया तो आप कालनेमि, पाखंडी, ढोंगी हैं.

स्वामी नारायणाचार्य ने शंकराचार्य के बयान पर जताई आपत्ति

स्वामी नारायणाचार्य ने शंकराचार्य के बयान पर आपत्ति जताई. कहा- वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने सनातन पर प्रहार किया.

'जिसने हिंदुत्व का परचम लहराया उन्हें आप कालनेमि, गो हत्यारा कह रहे'. अनंत श्याम देवाचार्य ने भी योगी से सबूत मांगने को गलत बताया

उन्होंने कहा- योगी आदित्नाथ हिंदू हृदय सम्राट थे, हैं और रहेंगे. योगी के मंत्री राजभर ने शंकराचार्य के बयान पर पलटवार किया. राजभर ने कहा- शंकराचार्य क्या सभी हिंदुओं के ठेकेदार हैं ?

मेला छोड़ने पर कहा- प्रशासन लालच दे रहा था, हमने नकारा

माघ मेला छोड़ने पर शंकराचार्य ने कहा- माफी मांगने का भी एक तरीका होता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है. प्रशासन हमें लालच दे रहा था कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर फूल बरसा देंगे. अगले साल के लिए चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे, लेकिन हमने नकार दिया. हमने कहा कि जिन संन्यासियों पर आपने लाठी बरसाई, उनसे माफी मांगिए. अगर वे क्षमा कर दें, तो ठीक, लेकिन इस सब के लिए प्रशासन आगे नहीं आया.



