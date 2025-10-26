विज्ञापन
जिस शारिक साठा का बजता था डंका, संभल पुलिस ने उसके घर बजाई डुगडुगी

Sambhal Violence: पुरानी और चोरी की गाड़ियों को ख़रीदने बेचने का कारोबार करने वाले शारिक साठा के ख़िलाफ़ 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं. माना जाता है कि शारिक साठा दुबई में बैठकर संभल में अपना रैकेट चलाता है.सत्यपाल यादव की रिपोर्ट...

जिस शारिक साठा का बजता था डंका, संभल पुलिस ने उसके घर बजाई डुगडुगी
संभल हिंसा के मुख्य आरोपी की प्रॉपर्टी कुर्क का नोटिस
  • संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया है.
  • 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी. मामले में उस पर केस दर्ज हैं.
  • शारिक साठा के खिलाफ संभल पुलिस ने 59 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और वह पुलिस से फरार चल रहा है.
संभल:

यूपी के संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया है. पुलिस की ये कार्रवाई पिछले साल 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान हिंसक प्रदर्शन को लेकर की गई है. पुलिस के मुताबिक़ घटना का मास्टरमाइंड शारिक साठा है, जो लगातार फरार चल रहा है.

कोर्ट के आदेश पर नोटिस तामील

संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में संभल पुलिस की एसआईटी ने आरोपी शारिक साठा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर नोटिस तामील किया है. संभल के थाना नखासा क्षेत्र के हिंदूपुर खेड़ा पुलिस चौकी के पास कुर्क की गई ज़मीन पर असमोली सीओ कार्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से प्रशासन को पत्र जारी किया गया है.

डुगडुगी पिटवाकर बताया कोर्ट का आदेश

संभल के नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय स्थित शारिक साठा के घर और आसपास की सार्वजनिक जगहों पर पुलिस का ये आदेश चस्पा किया गया है. पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर और लाउडहेलर के ज़रिए कोर्ट के आदेश की सार्वजनिक घोषणा कराई. पुलिस ने कोर्ट के गिरफ़्तारी वॉरंट के वावजूद शारिक साठा के पेश ना होने को लेकर ये नोटिस चस्पा किया है. संभव है जल्द साठा के घर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी.

शारिक साठा के ख़िलाफ़ 59 आपराधिक मामले दर्ज

हिंसा में मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शारिक साठा का नाम सामने आया था. शारिक का पुराना आपराधिक इतिहास है. पुरानी और चोरी की गाड़ियों को ख़रीदने बेचने का कारोबार करने वाले शारिक साठा के ख़िलाफ़ 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं. माना जाता है कि शारिक साठा दुबई में बैठकर संभल में अपना रैकेट चलाता है. घटना के बाद से वो अबतक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

एएसआई सर्वे के दौरान हुई हिंसा में हुई थी 4 लोगों की मौत

पिछले साल जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में चार लोगों की मौत हुई थी. आक्रोशित भीड़ की फायरिंग में भीड़ में ही शामिल मोहम्मद, कैफ, बिलाल और नईम की मौत हो गई थी. थाना नखासा और संभल कोतवाली में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे. संभल प्रशासन की तरफ से हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. अब तक 100 से अधिक आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है.
 

