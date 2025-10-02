LIVE: संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल पर बुलडोजर, पुलिस फोर्स तैनात, तस्वीरों में देखें एक्शन

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद को गुरुवार को गिराया जा रहा है. तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल के कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है. आरोप है कि मस्जिद अवैध तरीके से तालाब के ऊपर बनाई गई है. 10 साल पहले मस्जिद का निर्माण किया गया था. संभल के राय बुजुर्ग गांव में इस मस्जिद का निर्माण किया गया है. राजस्व विभाग की टीम ने एक महीने पहले मस्जिद का दौरा किया था. इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद गिराने को लेकर नोटिस दिया था.

देखिए मस्जिद के अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है... लेटेस्ट अपडेट्स

मस्जिद गिराने की कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है. जनपद के कई थानों की फोर्स और पैरामिलिट्री के जवान मौके पर तैनात हैं. गांव में शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसको लेकर पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है. फिलहाल एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद है. पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि लोग अपने घरों में रहे और बाहर न निकले.

Sambhal

संभल के राय बुजुर्ग गांव में मस्जिद के साथ मैरिज हॉल को भी गिराया जाएगा. एनडीटीवी से बात करते हुए संभल के जिलाधिकारी डॉ राजेंदर पेंसिया ने कहा कि कार्रवाई शुरू होने से पहले जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान ने गांव में किया फ्लैग मार्च किया है.

Sambhal

संभल में एक्शन के लिए बुलडोजर मौके पर पहुंच चुके हैं

Sambhal mosque

इससे पहले बाराबंकी ज़िले में 'तहसील वाली मस्जिद' के नाम से मशहूर मस्जिद को 2021 में प्रशासन ने गिरा दिया था. उस समय ज़िला प्रशासन ने मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया था.

संभल में तीन महीने पहले रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को गिराया गया था. मस्जिद के ऊपर 40 फीट ऊंची मीनार बनी थी. मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने 19 जून तक अवैध निर्माण तोड़ने की मोहलत दी थी, लेकिन कमेटी वक्त रहते निर्माण नहीं हटा पाई. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद से तोड़फोड़ का काम शुरू किया.