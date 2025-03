संभल सीओ अनुज चौधरी ने ड्यूटी के साथ ही मनाई होली, पूरा जिला भी रहा शांत

होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संभल जिले में रंगों का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया. संभल के सीओ अनुज चौधरी भी गुलाल से सराबोर दिखे. वो कई इलाकों में चेकिंग के लिए गए. इस बीच कई लोगों ने उनपर रंग और गुलाल की बौछार कर दी. अनुज चौधरी इससे काफी खुश दिखे. उन्होंने किसी को भी रंग-गुलाल लगाने से मना नहीं किया.

#WATCH | Sambhal, UP | CO Anuj Chaudhary says, "All have celebrated Holi with love. Now, people are going to offer Namaz, and it will also be done peacefully. The Holi procession was huge, with almost 3000 people taking part, but everything has happened peacefully." pic.twitter.com/ikNi2j73Ey