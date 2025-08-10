यूपी के संभल, अमेठी और पीलीभीत में हैवानियत की वारदातें: कर्ज पर हत्या, पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट काटा

यूपी के संभल से लेकर अमेठी और पीलीभीत तक में हत्या की अलग-अलग वारदात सामने आई है. एक ओर जहां कर्ज का तगादा करने पर परिवार ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया तो वहीं दूसरी ओर पत्नी ने आपसी विवाद के चलते अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया.

यूपी के संभल के चंदोसी थाना इलाके में कर्ज का तगादा करने पर युवक को घर बुलाकर दंपत्ति ने परिवार के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपियों ने युवक के पूरे शरीर को पेचकर और धारदार हथियार से बेरहमी से गोदा. लहूलुहान हालत में युवक ने आरोपियों के शिकंजे से छूटकर अपने घर पर पहुंचकर दम तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक मृतक के आरोपियों पर 7 लाख रुपये का कर्ज है. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है.

वहीं यूपी के अमेठी में पति-पत्नी के विवाद में पत्नी ने अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके शरीर पर चाकूओं से हमला कर दिया. हमले के बाद पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया. इसके बाद परिजन आनन फानन में इलाज के लिए उसे जगदीशपुर ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां से उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया. जानकारी के मुताबिक फरार पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है की घायल युवक ने दो शादियां की थी, जिसको लेकर दोनों पति-पत्नियों में विवाद चल रहा था.

वहीं यूपी के पीलीभीत में पैसे के लेनदेन को लेकर युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई. मारपीट में दोनों पक्षों में एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है. जानकारी के मुताबिक यह थाना बरखेड़ा क्षेत्र के कटकवारा गांव का मामला है, जहां लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई.

पीलीभीत के एक गांव में रास्ता न होने से बीमार वृद्धा को चारपाई से ले जाने के लिए परिजन मजबूर हैं. गांव के मेन रास्ते पर पानी भर जाने के कारण दलदल बन गया है. ऐसे में इलाज के विए वृद्धा को परिजन चारपाई पर चारों तरफ से पकड़कर ले जाते हुए नजर आए. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.