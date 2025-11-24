यूपी में जारी एसआईआर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उठाए सवाल, बंगाल की बाबरी मस्जिद पर कहा...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी के पापियों का नाश भी राम ही करेंगे. प्रोफेसर यादव सोमवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से बनाए जा रहे डिटेंशन सेंटर पर भी सवाल उठाए.

प्रोफेसर यादव ने कहा कि अभी बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हुआ है.उन्होंने कहा कि गृहमंत्री लगातार घुसपैठियों की बात करते रहे लेकिन एक भी घुसपैठिया तो निकला नहीं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो देश की एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका इलाज तो केवल जनता के हाथ में है आज नहीं तो उनका इलाज जनता करेगी.

एसआईआर पर क्या बोले सपा नेता

देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में जारी एसआईआर को लेकर मची अफरा-तफरी के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि बीएलओ से या किसी भी व्यक्ति से जब उसकी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर दबाव में काम कराने की कोशिश की जाएगी तो कुछ स्वाभिमानी लोग आत्महत्या कर ही लेते हैं. उन्होंने कहा कि जब यह कहा जाएगा कि फला-फला का वोट काट दिया जाए सामने वो आदमी खड़ा हुआ हो तो हर आदमी की अंतरात्मा दुखी होगी, जो जरा भी सेंसिबल आदमी होगा. वही हो रहा हे कैसे लोगों के वोट कटे जाएं, फीसदी से ज्यादा बीजेपी वोट बढ़ाए गए बिहार में और सात फीसदी के आस पास विपक्ष के वोट काटे गए, यह रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता था.हर हाल में सत्ता में बने रहना सत्ता का दुरुपयोग करना कर्मचारियों को दबा-धमका के मनमाने तरीके से जो भी हो उनका वोट बनवा लेना ओर जो हैं उनका वोट कटवा देना, ये पॉलिसी हो जाए जब किसी गवर्मेंट की तो यह देश के लिए बहुत ही गंभीर चिंता की बात होती है. यह देश का दुर्भाग्य भी है.

अयोध्या में बने राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी की ओर से होने वाले ध्वजारोहण पर प्रोफेसर यादव ने कहा कि राम मंदिर तो बन गया ध्वजारोहण क्या अभी हुआ नहीं था तो फिर उद्धघाटन क्यों कर दिया था. प्रधानमंत्री जो करना चाहें करें. पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से बन रही मस्जिद को लेकर प्रोफेसर यादव ने कहा कि नहीं बन रही बाबरी मस्जिद सब फ्रॉड है.

