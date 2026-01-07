UP SIR: 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जीती समाजवादी पार्टी जानिए वहां कितने प्रतिशत वोट हुए कम

SIR की प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े करती रही है अब ऐसे में जब ड्राफ्ट सामने आया है तो सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी वहां कितने प्रतिशत वोट कटे हैं. पढ़िए एनडीटीवी इंडिया के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और समझिए जिन सीटों पर 2024 में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जीती थी वहां SIR की प्रक्रिया का प्राथमिक तौर पर क्या असर पड़ा है. लोकसभा सीटों का इलाका सामान्यतः जिलों के आधार पर होता है, कई मामलों में एक जिले में एक से अधिक लोकसभा सीट या एक लोकसभा सीट एक से अधिक जिलों में विस्तृत होती है.

कैराना सीट पर 16% वोट कटे

पश्चिम उत्तर प्रदेश से अगर बात शुरू की जाए तो इकरा हसन की सीट कैराना सीट पर 16 प्रतिशत वोटर कटे हैं. रुचि वीरा की सीट मुरादाबाद में 15.76% नाम कटा है. रामपुर में 18.2 प्रतिशत वोट कटे हैं. बर्क परिवार की सीट संभल में 20.% वोट कटे हैं. मुलायम परिवार के अक्षय प्रताप की फिरोजाबाद में 18.13% वोट कटे हैं. डिंपल यादव की मैनपुरी सीट में 16.17% वोट कटे हैं. एटा में 16.80% वोट काटे हैं. आदित्य यादव की बदायूं में 20.39% प्रतिशत वोट कटे हैं. धौरहरा में 17.50% वोट कटे हैं. इटावा से 18.1 5% वोट कटे हैं अखिलेश यादव की कन्नौज में 21.57% वोट कटे है.

प्रतापगढ़ से कौशांबी का जानिए हाल

अवध क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लखनऊ की मोहनलालगंज सीट का आंकड़ा अलग से उपलब्ध नहीं है. रामभुवल निषाद के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 17.19% वोट कटे हैं. प्रतापगढ़ के 19.8 प्रतिशत वोट कटे हैं कौशांबी में 18% कटे है. बुंदेलखंड के हिस्से की बात की जाए तो जालौन में 16.34% हमीरपुर में 10.78 प्रतिशत बांदा में 13% फतेहपुर में 16.3 प्रतिशत वोट कटे है.

पूर्वांचल में किसको लगेगा झटका?

बात अगर पूर्वांचल से लगे जिलों की की जाए तो चंदौली में 15.45%, अफजाल अंसारी के गाजीपुर में 13.85%, बाबू सिंह कुशवाहा के क्षेत्र जौनपुर में 16.5%, सनातन पांडे के क्षेत्र बलिया में 18.6% राजीव राय के इलाके मऊ की घोसी सीट पर 17.5% लालगंज सीट पर 15.25% संत कबीर नगर में 19.96% बस्ती में 15.70% श्रावस्ती में 16.3% और लाल जी वर्मा के अंबेडकर नगर में 13.8 प्रतिशत नाम कटे हैं.