सड़क पर भीड़ देख अखिलेश यादव ने रुकवाया काफिला, सड़क हादसे के पीड़ित की ऐसे की मदद

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सड़क हादसे के एक पीड़ित की मदद की. उन्होंने पीड़ित को मदद दिलाने के लिए तत्काल आजमगढ़ के जिलाधिकारी से फोन पर बात पीड़ित को तत्काल मदद दिलाने को कहा. जिलाधिकारी ने उन्हें पीड़ित की हरसंभव मदद का भोरासा दिलाया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से भी पीड़ित को दो लाख रुपये की मदद करने का आश्वासन दिया.

कब और कहां हुई हादसा

सपा प्रमुख मंगलवार को अपने विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव मऊ जा रहे थे. इस दौरान आजमगढ़ में उन्हें एक हादसे के बाद कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए. यह देखकर उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया.

मऊ जाते समय आज़मगढ़ में सड़क हादसे के बाद हो रहे प्रदर्शन को देखकर अखिलेश यादव हाईवे पर रुक गए, उन्होंने तुरंत DM को फोन कर एक्सीडेंट पीड़ित को तत्काल मदद दिलाने को कहा#AkhileshYadav pic.twitter.com/sqtKnNf0B1 — NDTV India (@ndtvindia) December 2, 2025

इस दौरान लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि इस हादसे में एक व्यक्ति के पत्नी की मौत हो गई है. इस पर उन्होंने पीड़ित को ढांढस बंधाया. पीड़ित की सारी बात सुनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी को फोन लगाया. पहले तो जिलाधिकारी को लगा कि अखिलेश यादव जाम में फंस गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि अभी वो कुछ व्यवस्था करते हैं. इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो अलग बात है. इसके बाद वो पीड़ित के बारे में बताते हैं कि सरकार पीड़ित की क्या मदद करेगी. अखिलेश यादव की बात से लगता है कि जिलाधिकारी ने उन्हें पांच लाख रुपये के मदद की बात कही. इस पर उन्होंने कहा कि इस मदद को आप प्राथमिकता के आधार पर करवा दें.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अखिलेश यादव को यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि पार्टी भी दो लाख रुपये की मदद पीड़ित की करेगी. वो एक पुलिस अधिकारी से यह भी कहते सुने जा सकते हैं कि केस रोडवेज पर करना, इससे बाद में रोडवेज से भी मदद हो जाएगी. वो पीड़ित व्यक्ति से यह भी कहते हैं कि आप रोडवेज के ड्राइवर से समझौता मत कर लेना नहीं तो मदद नहीं मिल पाएगी.

