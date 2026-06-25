राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह की भाजपा संगठन में एंट्री, बने प्रदेश के उपाध्यक्ष

देश के रक्षा मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की बीजेपी संगठन में एंट्री हो गई है. गुरुवार को लखनऊ में सदस्यता अभियान के तहत उन्हें पार्टी के 'फर्स्ट एक्टिव मेंबर' के तौर पर बीजेपी में शामिल किया गया. इसके लिए नीरज सिंह ने एक फॉर्म भरा और अनिवार्य शुल्क भी जमा कराया. उनको बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है.

बीजेपी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए नीरज सिंह

बता दें कि यूपी बीजेपी ने 2027 में होने वाले विधानसभा के मद्देनजर 46 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह का नाम भी शामिल है. नीरज सिंह को बीजेपी का नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह तो पहले से भी बीजेपी में हैं. वर्तमान में वह बीजेपी के महामंत्री और नोएडा से विधायक हैं. अब राजनाथ के छोटे बेटे नीरज सिंह की भी संगठन में औपराचिक एंट्री हो गई है. मतलब अब उनके दोनों बेटे अब बीजेपी में हैं.

बीजेपी संगठन में राजनाथ के दूसरे बेटे की औपचारिक एंट्री

बता दें कि नीरज सिंह के पास अब तक बीजेपी संगठन में कई पद नहीं था. लेकिन वह पार्टी के कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा जरूर लेते रहे हैं. नीरज सिंह अब जिले के उन अहम बीजेपी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जहां से उनके पिता राजनाथ सिंह सासंद हैं. नीरज सिंह ने एक जनसभा के दौरान कहा कि .इस सदस्यता अभियान से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी. सक्रिय सदस्यों की भागीदारी जनसेवा और देश की तरक्की के लिए अहम है.

कब तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान?

बता दें कि बीजेपी का सदस्यता अभियान जून के आखिर तक चलेगा. बीजेपी के मुताबिक, कोई भी सदस्य पार्टी में तक एक्टिव माना जाता है, जब वह विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 प्राथमिक सदस्य बनाता है. ये एक्टिव मेंबर ही आगे जाकर पार्टी के अंदर संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालते हैं.

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