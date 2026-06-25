राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह की भाजपा संगठन में एंट्री, बने प्रदेश के उपाध्यक्ष

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को बीजेपी में फर्स्ट एक्टिव मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है
- नीरज सिंह को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है. पहले उनके भाई पंकज सिंह भी उपाध्यक्ष थे
- राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह वर्तमान में नोएडा से विधायक हैं
देश के रक्षा मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की बीजेपी संगठन में एंट्री हो गई है. गुरुवार को लखनऊ में सदस्यता अभियान के तहत उन्हें पार्टी के 'फर्स्ट एक्टिव मेंबर' के तौर पर बीजेपी में शामिल किया गया. इसके लिए नीरज सिंह ने एक फॉर्म भरा और अनिवार्य शुल्क भी जमा कराया. उनको बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है.
बीजेपी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए नीरज सिंह
बता दें कि यूपी बीजेपी ने 2027 में होने वाले विधानसभा के मद्देनजर 46 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह का नाम भी शामिल है. नीरज सिंह को बीजेपी का नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह तो पहले से भी बीजेपी में हैं. वर्तमान में वह बीजेपी के महामंत्री और नोएडा से विधायक हैं. अब राजनाथ के छोटे बेटे नीरज सिंह की भी संगठन में औपराचिक एंट्री हो गई है. मतलब अब उनके दोनों बेटे अब बीजेपी में हैं.
बीजेपी संगठन में राजनाथ के दूसरे बेटे की औपचारिक एंट्री
बता दें कि नीरज सिंह के पास अब तक बीजेपी संगठन में कई पद नहीं था. लेकिन वह पार्टी के कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा जरूर लेते रहे हैं. नीरज सिंह अब जिले के उन अहम बीजेपी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जहां से उनके पिता राजनाथ सिंह सासंद हैं. नीरज सिंह ने एक जनसभा के दौरान कहा कि .इस सदस्यता अभियान से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी. सक्रिय सदस्यों की भागीदारी जनसेवा और देश की तरक्की के लिए अहम है.
24 वर्षों का अटूट विश्वास, समर्पण और सेवा का सफर…— 𝐍𝐞𝐞𝐫𝐚𝐣 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 (@NeerajSinghSays) June 25, 2026
वर्ष 2002 में हैदरगढ़ विधानसभा (बाराबंकी) के चुनाव प्रचार के दौरान एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में संगठन के साथ जो यात्रा प्रारम्भ हुई थी, वह आज 2026 में भी उसी निष्ठा, ऊर्जा और समर्पण के साथ निरंतर जारी है।
इन 24 वर्षों में… pic.twitter.com/weKlR8X7Ut
कब तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान?
बता दें कि बीजेपी का सदस्यता अभियान जून के आखिर तक चलेगा. बीजेपी के मुताबिक, कोई भी सदस्य पार्टी में तक एक्टिव माना जाता है, जब वह विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 प्राथमिक सदस्य बनाता है. ये एक्टिव मेंबर ही आगे जाकर पार्टी के अंदर संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालते हैं.
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