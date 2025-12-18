प्रेम विवाह की सजा: पत्नी के ननिहाल में पति की पेड़ से बांधकर पिटाई, चप्पलों की माला पहनाई,वीडियो हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र में एक युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.वीडियो देखकर पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर कुंवर की है. इसमें एक युवक को पेड़ से बांधकर चप्पलों की माला पहनाई गई. उसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. युवक को यह सजा इसलिए दी गई कि उसने प्रेम विवाह किया था.

कब और कहां हुई घटना

इटावा जिले के भरथना थानाक्षेत्र के गांव तैयापुर निवासी दीपेंद्र बोझा सराबा गांव निवासी कल्पना से प्रेम विवाह किया था. प्रेम विवाह के बाद कल्पना अपने ननिहाल फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर कुंवर रुकने के लिए गई हुई थी. बताया जा रहा है कि दीपेंद्र अपनी पत्नी को लेने के लिए फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर कुंवर गया था. इस दौरान लड़की के मामा के बेटे ने उसे एक पेड़ से बांध कर मारा-पीटा और चप्पलों की माला पहनाई. आरोपी ने दीपेंद्र का पिटाई और अपमान का एक वीडियो भी बनवाया. उसने उस वीडियों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

मामा के बेटे को पुलिस ने लिया हिरासत में

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. क्षेत्राधिकारी अजीतमल सृष्टि सिंह ने बताया कि वीडियो कि दीपेंद्र पांच दिसंबर को अपनी पत्नी को लेने ग्राम रामपुर कुंवर आया था. वहां उसके साथ लड़की के मामा के बेटे के द्वारा मारपीट और अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर 17 दिसंबर को वायरल हुआ. इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना फफूंद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

