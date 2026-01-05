विज्ञापन
गूगल से मंदिर सर्च कर चुरा लेते थे घंटा, पुलिस से मुठभेड़ के बाद 7 गिरफ्तार, गैंग के मुखिया को लगी गोली

रविवार रात में ये लोग रायबरेली के जगतपुर में कार से रेकी कर रहे थे. पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका तो ये भागने लगे, पुलिस ने पीछा किया तो एक चोर ने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई.

गूगल से मंदिर सर्च कर चुरा लेते थे घंटा, पुलिस से मुठभेड़ के बाद 7 गिरफ्तार, गैंग के मुखिया को लगी गोली
  • रायबरेली पुलिस ने गूगल की मदद से मंदिरों के घंटे चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है
  • गैंग का मुखिया एमपी के भिंड का रहने वाला गोविंद सिंह है, जो मुठभेड़ में घायल हुआ है
  • गैंग में एक महिला भी शामिल थी जो पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास करती थी
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की रायबरेली पुलिस ने गूगल से मंदिर को सर्च कर वहां के घंटे चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है. इस गैंग का मुखिया एमपी के भिंड का रहने वाला है. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गैंग के मुखिया गोविंद सिंह को पैर में गोली लगी है.

कार से शहर-शहर घूमकर गूगल पर मंदिरों की लोकेशन निकालना फिर उसकी रेकी करना. मौका मिलते ही मंदिरों के घंटे चोरी कर लेना. चोरों का ये गैंग बहुत ही बारीकी से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. गैंग में इन लोगों ने एक महिला को भी शामिल कर रखा था. पुलिस चेकिंग के दौरान ये महिला बीमारी का बहाना बनाती और पुलिस को चकमा देकर ये लोग भाग जाते थे. लेकिन इस बार ये रायबरेली पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

इस गैंग ने कई जनपदों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था. रविवार रात में ये लोग रायबरेली के जगतपुर में कार से रेकी कर रहे थे. पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका तो ये भागने लगे, पुलिस ने पीछा किया तो एक चोर ने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो गोविंद सिंह के पैर में लगी. पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है.

पुलिस ने इनके पास से तीन क्विंटल के घंटे, सात हजार नकद, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है. मुठभेड़ में घायल गैंग का सरदार गोविंद सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

