इतनी हिम्मत! नेपाली युवकों ने UP पुलिस अधिकारी का खींचा कॉलर, फिर 'बाबा की पुलिस' ने ऐसे सिखाया सबक

सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो के मुताबिक नेपाली युवक भारतीय सीमा क्षेत्र में आते ही पहले एक वाहन पर टूट पड़े. वहीं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी वाहन को क्षतिग्रस्त होने से बीच बचाव की कोशिश करने लगे. जिस दौरान आक्रोशित नेपाली युवकों ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही दुर्व्यवहार करने लगे. 

इतनी हिम्मत! नेपाली युवकों ने UP पुलिस अधिकारी का खींचा कॉलर, फिर 'बाबा की पुलिस' ने ऐसे सिखाया सबक
नेपाली युवकों ने यूपी पुलिस के साथ की बदतमीजी, कॉलर पकड़ कर दिया धक्का.
  • UP के महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा के पास कुछ नेपाली युवकों ने भारत में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया.
  • नेपाली युवकों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी करते हुए एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर खींचा और धक्का भी दिया.
  • मामला नौतनवां थाना क्षेत्र के बाबू पैसिया चौराहे का है, अब पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है.
महाराजगंज:

नेपाल के कुछ युवकों ने भारत में आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. नेपाली युवकों ने भारतीय वाहन में आग लगाने की भी कोशिश की. लेकिन मकसद में असफल रहे. जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो युवक पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने लगे. नेपाली युवक पुलिस अधिकारियों का कॉलर तक खींचने लगे, अधिकारियों को धक्का देने लगे. इसका वीडियो भी सामने आया है. खाकी पर हाथ लगाने के बाद यूपी पुलिस ने नेपाली युवकों को सबक भी सिखाया है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला. 

पुलिस अधिकारी का कॉलर तक खींचने लगे नेपाली युवक

यह मामला UP के भारत-नेपाल सरहद से सटे महराजगंज जिले का है. जहां करीब डेढ़ दर्जन नेपाली युवकों ने घुसकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने लगे. हद तो तब हो गई, जब सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ नेपाली युवक दुर्व्यवहार करते हुए एक पुलिस कर्मी का कालर पकड़ खींचने लगे. 

इस पूरे घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है.

महाराजगंज जिले के नौतनवां का मामला

महाराजगंज जिले के भारत-नेपाल सरहद से सटे नौतनवां थाना क्षेत्र अंतर्गत संपतिहा पुलिस चौकी के गांव बाबू पैसिया चौराहे की है. जहां पर हुए सड़क हादसे में एक नेपाली युवक अभिषेक यादव की मौत हो गई थी. युवक की मौत का खबर लगते ही नेपाली युवक करीब डेढ़ दर्जन से अधिक की संख्या में गोलबंद होकर भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस आये. उसके बाद हंगामा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे. 

नेपाली युवकों ने भारतीय वाहन में आग लगाने की कोशिश की

नेपाली युवकों ने एक भारतीय वाहन में तोड़फोड़ कर आग लगाने की भी कोशिश की. सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो के मुताबिक नेपाली युवक भारतीय सीमा क्षेत्र में आते ही पहले एक वाहन पर टूट पड़े. वहीं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी वाहन को क्षतिग्रस्त होने से बीच बचाव की कोशिश करने लगे. जिस दौरान आक्रोशित नेपाली युवकों ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही दुर्व्यवहार करने लगे. 

हालांकि कुछ लोगों बीच बचाव भी करने में जुटे थे. लेकिन हद तो तब हो गई, जब कुछ युवक वर्दीधारी एक पुलिस कर्मी का कॉलर पकड़ खींचने लगे. उसके बाद पुलिस कर्मियों ने सख्ती करते हुए एक युवक को बाइक से लेकर थाने चले दिए.

नौतनवां के थाना प्रभारी ने बताया- वीडियो की पड़ताल कर आगे की कार्रवाई 

नौतनवा थाना प्रभारी निरीक्षक पुरुषोत्तम राव ने बताया कि घटना के बाद तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंच नेपाली युवकों को समझाने की प्रयास कर रही थी. लेकिन नेपाली युवकों की ओर से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया. मामले में वायरल वीडियो और घटना की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है.

