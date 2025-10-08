उस दिन पूरी रात गाड़ी में काटी... पत्नी ज्योति पर पवन सिंह ने कर दिए चौंकाने वाले खुलासे

भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने अपनी पत्नी के विवाद को लेकर खुलकर बात की है. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इन आरोपों पर पवन सिंह ने जवाब देते हुए ज्योति सिंह से सवाल किया है कि जो अपनापन ज्योति अब दिखा रही हैं, वो कुछ महीने पहले क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने सवाल किया कि आख़िर अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाक़ात के बाद ही ज्योति ने ये सब कुछ क्यों किया? इस सारे विवाद पर पवन सिंह का दावा है कि ये राजनैतिक साज़िश है.

लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन सिंह ने कहा कि जिस दिन ज्योति सिंह उनके घर आईं, उस दिन उन्होंने पूरी रात गाड़ी के काटी. उस रात की कहानी बताते हुए पवन सिंह ने कहा कि उस रात मैं खाना खाने बैठा था. उन्होंने कहा कि हमारे मित्र ने बताया कि ज्योति मिलने आ रही हैं. हमने बाद में आने को कहा तो थोड़ी देर बाद पता चला कि वो आ गई हैं. उन्होंने कहा कि तलाक का केस उनकी तरफ़ से आरा में और ज्योति की तरफ़ से मेंटेनेंस का केस बलिया में चल रहा है.

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने कहा कि कानून हमारे लिए और उनके लिए बराबर है. उन्होंने कहा कि मेरा ज्योति सिंह से व्यवहार मैं, ज्योति और भगवान जानते हैं. पवन ने बताया कि ज्योति ने आकर मुझसे कहा कि मैं इस घर से हिलूंगी नहीं. इस पर मैंने कहा एक छत के नीचे रह कर मुक़दमा लड़ा जाता है क्या? मैंने स्टाफ से खाना बनवाया. मुझे मीटिंग में जाना था तो मैं वहां से निकल गया. मीटिंग में मोबाइल साथ नहीं था. जब मोबाइल चेक किया तो मुझे कॉल आई तो पता चला कि घर पर विवाद हो गया है. इसलिए मैंने सोचा कि अब घर जाना ठीक नहीं है.

पति पत्नी विवाद पर पवन सिंह ने कहा कि मेरे मित्र धनंजय ने ज्योति को ले जाकर सम्मान से छोड़ा. मैं ज्योति जी से ये कहना चाहता हूं कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं ये अपनापन चुनाव से एक दो महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव के बाद भी दिखा सकता था. ये सब इसलिए क्योंकि मेरी मुलाकात अमित शाह जी समेत कई नेताओं से हुई. वाह रे अपनापन.

पवन सिंह ने ज्योति सिंह के पिता रामबाबू पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति के पिता ने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, उसके बाद उसे साथ रखना होगा तो रखिए या छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा. मुझे नहीं पता था कि ज्योति इतना नीचे गिर जायेंगी. मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता. दुनिया मुझे सुपरस्टार कहती है. मेरा दिल करता है कि घर लौटूं तो दरवाज़ा मेरी पत्नी या बेटी खोले लेकिन दरवाज़ा मेरा स्टाफ़ खोलता है. मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं.