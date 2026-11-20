उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सपा के रोड शो के दौरान हुई दुर्घटना में बच्चे की मौत को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है. राजभर ने दावा किया कि मृतक आर्यवर्धन स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखता था.उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि शहीद स्वतंत्रता सेनानी शिवपूजन सिंह की पांचवीं पीढ़ी के वंशज को आपके गुंडों ने मार डाला.अखिलेश का काफिला जब बच्चे पर चढ़ रहा था उस दौरान वह माफियाओं के साथ गलबहियां करके फोटो खिंचा रहे थे और अपनी नेतागीरी चमकाते रहे.

बच्चे की मौत के बाद भी अनजान बने रहे अखिलेश

राजभर ने दावा किया कि मासूम बच्चे की मौत के बाद भी अखिलेश यादव 24 घंटे तक अनजान बने रहे. चारों ओर से थू-थू होने के बाद उन्होंने संवेदना के नाम पर लीपा-पोती शुरू की. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के पास स्वतंत्रता सेनानियों की जाति गिनने का समय है लेकिन पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने समय उनके पास नहीं है.

सपाई गुंडों से जबरन जेसीबी मंगाए

उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, एक व्यक्ति का अपने बच्चे की लाश को कंधा देना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है. आपके गुंडों ने यही दुख आवर्धन के पिता को दिया है. समझ में नहीं आता कि आपको 'लफंगों का देवता' बनने का ये कैसा शौक चढ़ गया. खुद पर फूल माला चढ़वाने के लिए सपाई गुंडों से जबरन जेसीबी मंगाए और सड़क पर अफरातफरी मचवा दी. उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने देश की आजादी के लिए खून बहाया हो, उसी परिवार का मासूम बेटा आपकी पीडीए यात्रा की अराजकता में सड़क पर कुचलकर मौत के मुंह में चला गया और इतना होने के बाद भी आपने क्या किया? राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि आप तो जान बूझकर अनजान बने रहे.

पीडीए के नाम पर गुंडों की फौज का शक्ति प्रदर्शन

राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि शहर दर शहर पीडीए के नाम पर गुंडों की फौज को सड़क पर उतार देते हैं, खुलेआम शक्ति प्रदर्शन करते हैं और जब जेसीबी से कोई मासूम कुचल जाए तो इतना कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि 'मुझे जानकारी नहीं'. आपके उद्दंड लोफरो का इलाज तो अब पुलिस कायदे से करेगी.

सपा के रोड शो में 13 साल के एक लड़के की मौत

गोरखपुर में अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से 13 साल के एक लड़के की मौत हो गई. मृतक लड़के का नाम आर्यवर्धन सिंह था. उसके पिता एक स्थानीय बीजेपी नेता हैं.बच्‍चे के पिता की मांग है कि दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा न जाए, कठोर कार्रवाई की जाए. उन्‍होंने अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्‍ट पर जवाब देते हुए कहा कि वह मदमस्‍त गज (हाथी) की तरह हैं. सत्ता में रहने के दौरान वह किसी को कुछ नहीं समझते थे. अगर उनके परिवार पर इस तरह की घटना होती तो क्‍या वह इसी तरह की अनाप-शनाप बयानबाजी करते. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की मानसिकता खत्‍म हो चुकी है.

सीएम योगी ने कहा-जानबूझकर बच्चे पर चढ़ाई गाड़ी

वहीं सीएम योगी ने कहा कि 13 साल का नाबालिग छात्र स्कूल से वापस आ रहा था. जेसीबी की टक्कर के बाद, उस पर जानबूझकर एक गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई. समाजवादी पार्टी प्रमुख की इन हरकतों और उनके गुंडों के बर्ताव को देखकर तो 'शर्म' भी खुद शर्मिंदा हो रही होगी. क्या इन लोगों को ऐसे आपराधिक कृत्यों पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पहले इन्होंने माफिया के जरिए राज्य को प्रताड़ित किया और बर्बाद किया, और आज इनका अहंकार फिर से सिर उठा रहा है.

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