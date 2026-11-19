उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कानपुर में कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण 'आस्था का विषय हैं, न कि कोई चुनावी मुद्दा.' उन्होंने सभी से अपील की कि वे धार्मिक देवी-देवताओं को चुनावी विषय न बनाएं.

पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा कि सनातन धर्म के लिए भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जरूरी था. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने काफी पहले ही भगवान श्री कृष्ण के मौजूदा मंदिर को बेहतर बनाने का निर्णय ले लिया था.

उन्होंने कहा, 'यह कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का विषय है. सनातन धर्म के लिए भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जरूरी था. इसी तरह, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पहले से ही बना हुआ है और सरकार ने काफी समय पहले ही इसे और बेहतर बनाने का फैसला किया था. यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है. इसलिए, मेरी सभी से विनती है कि कृपया इसे चुनावी मुद्दा न बनाएं. भगवान राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं और हमेशा रहेंगे.'

बीजेपी के चुनावी नारों और पोस्टरों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान आम जनता में उत्साह जगाने के लिए नारों का इस्तेमाल किया जाता है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अखिलेश यादव को मथुरा आने का न्योता दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम बताया और कहा कि ऐसे निमंत्रणों को स्वीकार किया जाना चाहिए.

यादव ने कहा, 'मैं बस इतना कहूंगी कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है. सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने और धर्म के विस्तार के लिए अक्सर ऐसे निमंत्रण दिए जाते हैं, और जिन्हें भी आमंत्रित किया गया है, उन्हें खुशी-खुशी यह निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए.'

एक दिन पहले पीडीए (PDA) रोडशो के दौरान एक नाबालिग छात्र की मौत की घटना पर, महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आश्वासन दिया कि राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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उन्होंने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं बस इतना कहूंगी कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जब भी ऐसी रैलियां या कार्यक्रम होते हैं, तो महिला आयोग की ओर से मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इसमें शामिल दोषियों को सजा मिले.'

शिकायत निवारण केंद्र के दौरे के दौरान, सीमित पहुंच और आंकड़ों को सार्वजनिक करने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यादव ने बताया कि केंद्र में प्रवेश कानून और संवैधानिक प्रावधानों के तहत नियंत्रित होता है.

उन्होंने बताया कि केंद्र में निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि दो छोटी बच्चियां जिनमें से एक लगभग डेढ़ साल की और दूसरी 11 महीने की है जिन्हें उनके माता-पिता ने छोड़ दिया था, अब उन्हें अच्छे परिवारों में गोद दिया जा रहा है.

आयोग के आंकड़ों से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि निर्देश मिलने के बाद सारा डेटा सार्वजनिक कर दिया जाएगा.