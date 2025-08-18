विज्ञापन
कानपुर अस्पताल में नर्स की मौत, बाथरूम में मिला शव, पुलिस ने जताया ये शक

रविवार सुबह ड्यूटी बदलने के दौरान जब चांदनी नजर नहीं आई तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी तलाश शुरू की. बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद होने पर शक हुआ और दरवाजा तोड़ा गया, जहां चांदनी का शव जमीन पर पड़ा मिला.

उत्तर प्रदेश के कानपुर के लाजपतनगर में स्थित एक अस्पताल के प्राइवेट रूम के बाथरूम में 21 साल की नर्स चांदनी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. पुलिस ने मौके से इंजेक्शन और कुछ दवाएं बरामद की है, जिससे जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. मृतका चांदनी मूल रूप से बिहार के सिवान जिले की रहने वाली थी, पिछले एक महीने से लाजपतनगर के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही थी.

नर्स पिछले छह सालों से रावतपुर में लक्ष्मी गुप्ता नाम की महिला के परिवार के साथ रह रही थी. रविवार सुबह ड्यूटी बदलने के दौरान जब चांदनी नजर नहीं आई तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी तलाश शुरू की. बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद होने पर शक हुआ और दरवाजा तोड़ा गया, जहां चांदनी का शव जमीन पर पड़ा मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से इंजेक्शन और कुछ दवाएं मिली हैं.

पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया यह मामला जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या करने का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि चांदनी की मौत का कारण पता चल पाएगा. फिलहाल इस सम्बंध में अभीतक पुलिस और अस्पताल की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी साझा नही की गई है.

