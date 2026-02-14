विज्ञापन
लड़के ने पहले लड़की को मारी गोली,फिर खुद दे दी जान,नोएडा में वैलेंटाइन डे पर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना

नोएडा सेक्टर 107 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.यहां सेक्टर 107 में एक कार में लड़के और लड़की की लाश मिली है. दोनों को गोली लगी हुई है. सूत्रों के मुताबिक शुरूआती जांच में लगता है लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी फिर खुद को गोली मार ली.

लड़के ने पहले लड़की को मारी गोली,फिर खुद दे दी जान,नोएडा में वैलेंटाइन डे पर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना
  • नोएडा सेक्टर 107 में एक कार के अंदर लड़के और लड़की की गोली लगने से मौत
  • प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारी
  • मृतक लड़के के हाथ में पिस्टल मिली है, जिससे पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है
नोएडा:

नोएडा सेक्टर 107 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.यहां सेक्टर 107 में एक कार में लड़के और लड़की की लाश मिली है. दोनों को गोली लगी हुई है. सूत्रों के मुताबिक शुरूआती जांच में लगता है लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी फिर खुद को गोली मार ली. लड़के के हाथ में पिस्टल मिली है जिस से पुलिस ने ये आशंका जताई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है. 

वेलेंटाइन डे पर खूनी खेल 

वेलेंटाइन डे के मौके पर आज नोएडा के सेक्टर 107 में बड़ी वारदात हो गई. एक कार के अंदर लड़का-लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. कार के अंदर मिले दोनों के शव देखने पर लग रहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे हालांकि पुलिस का इसपर बयान सामने नहीं आया है. लड़के ने लड़की को गोली मारी और बाद में खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली. दोनों दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं. मौके पर पहुची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दिल्ली की है गाड़ी, लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी

मृतकों की पहचान सुमित (32 वर्ष) पुत्र राजवीर,निवासी त्रिलोकपुरी,दिल्ली और रेखा (26 वर्ष) पुत्री देवचंद,निवासी सलारपुर, सेक्टर-101,नोएडा के रूप में हुई है.जानकारी के मुताबिक सुमित के लिए दिल्ली में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी.सूचना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे. कार से सभी साक्ष्य जुटाकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार कार में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले,जिससे प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका मजबूत होती दिख रही है.फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.परिजनों को सूचना दे दी गई है.

Noida News, Noida Crime, Noida Car Dead Body
