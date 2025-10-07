विज्ञापन
नोएडा प्राधिकरण के उप-महाप्रबंधक आशीष भाटी का डेंगू की वजह से निधन

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) के उप-महाप्रबंधक आशीष भाटी का मंगलवार की सुबह राजधानी दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया.

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) के उप-महाप्रबंधक आशीष भाटी का मंगलवार की सुबह राजधानी दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 48 वर्ष के थे. अधिकारियों के अनुसार, आशीष भाटी डेंगू से पीड़ित थे और संभवतः इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई है.

उपचार के दौरान तोड़ा दम

आशीष भाटी के पिता और प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिश्चंद्र भाटी ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि आशीष भाटी को डेंगू होने के बाद उपचार के लिए दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. हरिश्चंद्र भाटी ने जानकारी दी कि मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनके बेटे की मौत हो गई.

ग्रेटर नोएडा में हुआ अंतिम संस्कार

अधिकारी का अंतिम संस्कार ग्रेटर नोएडा के भाटी कृषि फार्म पर किया गया. इस दौरान, कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. अंतिम संस्कार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर, समेत भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. आशीष भाटी के निधन से नोएडा प्राधिकरण और स्थानीय राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है.

