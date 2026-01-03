विज्ञापन
विशेष लिंक

लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं नेहा सिंह राठौर, पीएम मोदी को लेकर किया था विवादित पोस्ट

नियम के मुताबिक सूर्यास्त के बाद किसी महिला से थाने में पूछताछ नहीं हो सकती, इसलिए संभव है कि पुलिस रविवार या किसी और दिन आने को कहकर नेहा सिंह राठौर को जाने दे.

Read Time: 2 mins
Share
लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं नेहा सिंह राठौर, पीएम मोदी को लेकर किया था विवादित पोस्ट
  • लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लखनऊ के हजरतगंज थाने में शनिवार को बयान दर्ज कराने पहुंचीं
  • नेहा के खिलाफ पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी वाले गाने को लेकर वाराणसी और लखनऊ दोनों जगहों पर मुकदमा दर्ज है
  • पुलिस के नेहा सिंह के बयान के बाद गिरफ्तारी के संबंध में फैसला करना है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

लोकप्रिय लोक गायिका और व्यंग्यकार नेहा सिंह राठौर शनिवार रात लखनऊ के हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची. नेहा के ख़िलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी वाले गाने बनाकर पोस्ट करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसके बाद से नेहा सिंह अपने घर पर नहीं थी. लखनऊ पुलिस ने उनके नाम से नोटिस जारी कर उनके घर पर चस्पा कर दिया था.

शनिवार को नेहा सिंह राठौर अपना बयान दर्ज कराने हजरतगंज थाने पहुंची. नेहा के साथ उनके पति भी मौजूद थे. उनके ख़िलाफ पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर वाराणसी और लखनऊ दोनों जगहों पर मुकदमा दर्ज है.

Latest and Breaking News on NDTV
नियम के मुताबिक सूर्यास्त के बाद किसी महिला से थाने में पूछताछ नहीं हो सकती, इसलिए संभव है कि पुलिस रविवार या किसी और दिन आने को कहकर नेहा सिंह राठौर को जाने दे.

नेहा सिंह राठौर के केस के जांच अधिकारी को बुलाया गया है. उनको बयान देने में कहां कंफर्टेबल होगी, थाने पर अगर वह बयान दर्ज कराती हैं तो थाने पर ही उनके विस्तृत बयान दर्ज कराए जाएंगे.

पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले पर कुछ जानकारी ली जानी है. इसके बाद ही फैसला होगा कि नेहा सिंह को गिरफ्तार किया जाए कि नहीं. इस मामले में नेहा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दी गई है.

ये भी पढ़ें: नेहा सिंह राठौड़ पर FIR दर्ज, पहलगाम हमले को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neha Singh Rathore, Neha Singh Rathore Controversy, Hazratganj Police Station Lucknow, Controversial Post About PM Modi, PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now