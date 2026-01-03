लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं नेहा सिंह राठौर, पीएम मोदी को लेकर किया था विवादित पोस्ट

- लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लखनऊ के हजरतगंज थाने में शनिवार को बयान दर्ज कराने पहुंचीं
- नेहा के खिलाफ पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी वाले गाने को लेकर वाराणसी और लखनऊ दोनों जगहों पर मुकदमा दर्ज है
- पुलिस के नेहा सिंह के बयान के बाद गिरफ्तारी के संबंध में फैसला करना है.
लोकप्रिय लोक गायिका और व्यंग्यकार नेहा सिंह राठौर शनिवार रात लखनऊ के हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची. नेहा के ख़िलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी वाले गाने बनाकर पोस्ट करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसके बाद से नेहा सिंह अपने घर पर नहीं थी. लखनऊ पुलिस ने उनके नाम से नोटिस जारी कर उनके घर पर चस्पा कर दिया था.
शनिवार को नेहा सिंह राठौर अपना बयान दर्ज कराने हजरतगंज थाने पहुंची. नेहा के साथ उनके पति भी मौजूद थे. उनके ख़िलाफ पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर वाराणसी और लखनऊ दोनों जगहों पर मुकदमा दर्ज है.
नेहा सिंह राठौर के केस के जांच अधिकारी को बुलाया गया है. उनको बयान देने में कहां कंफर्टेबल होगी, थाने पर अगर वह बयान दर्ज कराती हैं तो थाने पर ही उनके विस्तृत बयान दर्ज कराए जाएंगे.
पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले पर कुछ जानकारी ली जानी है. इसके बाद ही फैसला होगा कि नेहा सिंह को गिरफ्तार किया जाए कि नहीं. इस मामले में नेहा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दी गई है.
