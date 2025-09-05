पापा ने जिम ज्वाइन की, लड़कियों से बात करने लगे और... 13 साल की बच्ची ने खोले मां के हत्यारे पिता के राज

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुधवार की शाम सनसनीखेज वारदात ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए. पति से विवाद के बाद डेढ़ साल से 13 साल की बेटी को लेकर अलग रह रही पत्‍नी की हैवान बने पति ने सरेराह गोली मारकर हत्‍या कर दी थी. पत्नी ने तड़प-तड़प के दम तोड़ दिया था. मौत के दो दिन बाद बच्ची ने पुलिस के सामने हत्यारे पिता के राज खोले हैं. बच्‍ची ने बताया कि उसके पिता के अन्‍य लड़कियों से अफेयर थे और मृतक मां के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी और अब गोली मारकर हत्या कर दी गई.

मृतक ममता की 13 साल की बेटी पुलिस के सामने हत्यारे पिता का राज बताते हुए रो पड़ी. उसने पुलिस को बताया कि सब कुछ ठीक था. दो साल पहले पापा ने बॉडी बनाने के लिए जिम ज्‍वाइन किया था और वहां जाकर लड़कियों से बात करते थे. तीन-चार लड़कियों से लगातार बात करते थे और अपनी फोटो फेसबुक और इंस्ट्राग्राम पर पोस्‍ट करते थे. मम्मी ने पूछा तो मारपीट करने लगे. फिर मम्मी ने भी जिम ज्‍वाइन की और वह भी अपनी फोटो और वीडियो रील बनाकर अलग से डालने लगी. मृतक ममता की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काफी फोटो वीडियो और रील भी मौजूद है.

दोनों में दो साल पहले शुरू हुआ था विवाद

इसी बात को लेकर दो साल पहले विवाद हुआ था. फिर हम मम्मी के साथ अलग रहने लगे. मम्मी एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी. बच्‍ची ने बताया कि बीच में पापा आ गए और उन्‍होंने झगड़ा किया तो मम्मी गुलरिया थाने पर गई और वहां से हम लोगों को कोर्ट भेज दिया गया. कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है.

सहमति से तलाक के लिए राजी थे दोनों: पुलिस

शाहपुर पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में पता चला कि आपसी विवाद में दोनों ने सहमति से तलाक के लिए राजी हो गए थे. केस भी खत्म होने वाला था. मृतका ने दहेज का सामान पहले वापस मांगा. ससुराल वालों ने सामान वापस कर दिया तो भी मृतका गवाही देने कोर्ट नहीं गई. मृतका के पति ने पुलिस को बताया कि 6 महीने से ज्यादा समय हो गया था. वह गवाही देने नहीं जाती थी और पैसे के लिए दबाव बनाती थी कि हमारे बच्चे का खर्च दोगे तब गवाही दूंगी. मृतका के आरोपी पति विश्‍वकर्मा चौहान ने बताया कि हम ज्यादा परेशान हो गए तो जमीन बेचकर दो महीने पहले पिस्टल खरीदा फिर उसी से गोली मारी थी.

15 साल तक अच्‍छा चला था रिश्‍ता

गोरखपुर के शाहपुर थाना इलाके के जेल रोड बाईपास पर बुधवार की रात 8 बजे के करीब इस सनसनीखेज घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए. गोरखपुर के गुलरिहा थाना इलाके के हरसेवकपुर के रहने वाला विश्‍वकर्मा चौहान (34 वर्ष) अपनी पत्नी ममता चौहान उर्फ मुक्ति चौहान और 13 साल की बेटी के साथ परिवार से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक किराए के मकान में रहता था. दो साल पहले पति और पत्नी में विवाद हो गया तो, मृतक ममता चौहान अपने पति से दूर हो गई और डेढ़ साल से शाहपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अकेले किराए के मकान में रह रही थी.

मृतक ममता ने कॉन्वेंट स्कूल से ग्रेजुएशन की थी. उसका मायका लुधियाना में है. इसके पहले वह खजनी में परिवार के साथ रहती थी. 2008 में ममता की शादी विश्वकर्मा चौहान से हुई थी. 15 साल तक दोनों का रिश्ता अच्छा था, लेकिन दो साल में सब कुछ बदल गया.

आरोप ने ममता को मारी 2 गोलियां

ममता 3 सितम्बर को राधिका स्‍टूडियो पर पहुंची. डेढ़ महीने पहले खिंचवाई फोटो लेकर बाहर निकल रही थी. उसी समय विश्‍वकर्मा चौहान ममता से कहासुनी करने लगा. इसके बाद विश्‍वकर्मा चौहान ने तमंचे से ममता को सीने और पेट में दो गोली मार दी. इसके बाद विश्‍वकर्मा चौहान वहीं पर आधे घंटे तक टहलता रहा. जबकि ममता स्‍टूडियो के बाहर तड़पते हुए बेसुध हो गई. तड़पते हुए ममता की तस्‍वीर स्‍टूडियो में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने डीवीआर को कब्‍जे में ले लिया है.

इसके बाद आनन-फानन में कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और ममता को गंभीर हालत में पास के अस्‍पताल लेकर गए. जहां चिकित्‍सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया फिर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया. आरोपी विश्वकर्मा चौहान को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की उसके बाद जेल भेज दिया गया है.