दिल्ली-NCR की सबसे ऊंची सुपरनोवा बिल्डिंग में अवैध होटल और होमस्टे, 100 से ज्यादा फ्लैटों को नोटिस

पर्यटकों के लिए शुरू की गई होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) योजना अब अवैध कमाई का जरिया बनती जा रही है. नोएडा की पॉश सोसाइटियों में इस योजना के नाम पर सैकड़ों अवैध होटल, गेस्ट हाउस और बीएनबी धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं. नोएडा पुलिस ने इसे लेकर जिलाधिकारी को पत्र लिखा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है.

दिल्ली-एनसीआर की सबसे ऊंची और पॉश सोसाइटियों में से एक सुपरटेक की सुपरनोवा सोसाइटी में 100 से अधिक फ्लैट्स पर नोटिस चिपकाया गया है. इनमें अवैध रूप से बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे चलाने का आरोप है. जिला प्रशासन का कहना है कि ये सभी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के फ्लैट को होटल की तरह संचालित कर रहे थे.

सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी में इस कार्रवाई को नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट विवेक भदौरिया के नेतृत्व में टीम ने अंजाम दिया. सिटी मजिस्ट्रेट विवेक भदोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी कुछ सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में होटल जैसी कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. इसे लेकर पुलिस की तरफ से लगातार शिकायत की जा रही थी.

भदौरिया ने बताया कि शिकायतों पर हमने एसीपी और आबकारी टीमों से जांच कराई, जिनमें सत्यता पाई गई. इसके बाद सुपरनोवा के लगभग 100 फ्लैट मालिकों को हमारे द्वारा नोटिस दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को फ्लैट को बंद नहीं कराया गया है, सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कई फ्लैट्स, जिनमें अवैध तरीके से इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही थीं, उन्होंने उन्हें बंद कर दिया होगा. सिटी मजिस्ट्रेट ने चेतावनी देते हुए कहा कि जहां भी इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनकी जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.