गांव में 'मिस्ट्री ड्रोन' गिरने से हड़कंप! पेड़ से टकराकर गिरा विशाल ड्रोन, आर्मी ने कब्जे में लिया

ललितपुर जिले के एक गांव में देर रात एक बड़ा ड्रोन अचानक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया.

  • ललितपुर जिले के कड़ेसरा कला गांव में एक बड़ा ड्रोन पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया था
  • ड्रोन गिरने पर ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी और क्षेत्र में हड़कंप मच गया था
  • पुलिस ने जांच में बताया कि ड्रोन बबीना आर्मी कैंप की प्रैक्टिस के दौरान भटककर गांव में आया था
तालबेहट:

कड़ेसरा कला गांव में मचा हड़कंप

यह घटना कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के कड़ेसरा कला गांव की है. स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात गांव में लगे एक नीम के पेड़ में फंसकर एक विशाल ड्रोन जमीन पर गिर गया. ड्रोन को देखकर ग्रामीण डर गए और फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) तालबेहट, रक्षपाल सिंह ने घटना की पुष्टि की और पूरे मामले का खुलासा किया.

आर्मी कैंप की प्रैक्टिस का था ड्रोन

पुलिस क्षेत्राधिकारी रक्षपाल सिंह ने बताया कि यह ड्रोन बबीना आर्मी कैम्प का था. आर्मी कैम्प में ड्रोन की प्रैक्टिस चल रही थी, जिसके दौरान भटककर यह ड्रोन कोतवाली तालबेहट क्षेत्र में आ गया. CO ने बताया, "ड्रोन भटकते हुए कड़ेसरा कला गांव में पहुंचा और एक पेड़ में फंसकर जमीन पर गिर गया था. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत आर्मी को सूचित किया, जिसके बाद सेना के जवान गांव में आए और ड्रोन को अपने साथ वापस ले गए."

गनीमत यह रही कि ड्रोन गिरने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. आर्मी के अभ्यास के दौरान इस तरह ड्रोन का रिहायशी इलाके तक पहुंच जाना सुरक्षा के लिहाज से एक चिंताजनक विषय भी है. फिलहाल, सेना ने मामले को संभाला और ड्रोन को सुरक्षित रूप से अपने कैंप ले जाया गया.

