मुजफ्फरनगर: कुत्ते ने किया हमला तो मालिक पर दर्ज हो गई एफआईआर

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 6 साल के बच्चे पर पिटबुल डॉग अटैक का मामला सामने आया है. इस घटना में मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने पिटबुल मालिक पर एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर अपनी आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की हरीपुरम कॉलोनी में बीती 13 सितंबर को आतिश और आकाश नाम के दो युवक अपने पिटबुल कुत्ते को खाली प्लॉट में घूम रहे थे. इस दौरान पास ही के मकान से एक 6 साल का बच्चा जब घर से बाहर आया तो कुत्ता घुमा रहे दोनों युवकों ने उसके ऊपर अपने पिटबुल कुत्ते को छोड़ दिया, जिसके चलते कुत्ते ने बच्चों को बुरी तरह काटकर घायल कर दिया था.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

इसके बाद परिजनों द्वारा जहां गंभीर रूप से घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं, पीड़ित परिजनों ने इस मामले की शिकायत नई मंडी कोतवाली में की, जिस पर पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक आतिश और आकाश पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आतिश नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में सीओ राजू साव ने कहा कि, "पीड़ित युवक के परिजनों ने नई मंडी कोतवाली पर शिकायत की थी. बच्चा जब बाहर खेल रहा था, कुत्ते मलिक ने बच्चों पर अटैक कराया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है."