पुलिस के हत्थे चढ़ा चार दशक से फरार हत्यारोपी, 30 की उम्र में मिली थी जमानत 70 साल में हुई गिरफ्तारी

उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 1982 में हुए एक हत्याकांड के आरोपी को अब गिरफ्तार किया है. वह अपनी पहचान बदलकर रह रहा था. आरोपी की उम्र इस समय 70 साल से अधिक है. गिरफ्तारी आरोपी की पहचान प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू के रूप में हुई है. उसे उसके पैतृक जिले गोण्डा से गिरफ्तार किया गया है. वह जमानत पर बाहर आने के बाद अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था. इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था. इस आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को टीम को अधिकारियों ने 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की थी. इस मामले में गिरफ्तारी के बाद वह दो साल तक जेल में रहा. वह जमानत पर रिहा हुआ था. लेकिन 1985 में कोर्ट में पेश न होने पर उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो गया था. उस समय उसकी उम्र करीब 30 साल थी. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 22 दिसंबर 1982 को फीलखाना थानाक्षेत्र में हुई हत्या का आरोपी है. उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था.

कानपुर पुलिस कमिश्नरी के डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सालों से कोई ठोस सुराग न होने के बावजूद एसीपी कोतवाली और फीलखाना पुलिस ने विशेष टीम बनाकर छानबीन शुरू की. आखिरकार टीम ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गिरफ्तार करने के बाद कानपुर लाई. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी गोण्डा में अपना नाम बदलकर प्रेम कुमार के नाम से रह रहा था. आरोपी मूल रूप से कानपुर के बंगाली मोहाल का रहने वाला है. उसकी उम्र 70 साल हो चुकी है.पुलिस अधिरकारी ने गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

