विज्ञापन
विशेष लिंक

39 दिन बाद जेल से छूटा मुख्तार का बेटा उमर अंसारी, फर्जी दस्तावेज बनाने का है आरोप

Umar Ansari News : आरोप है कि इस याचिका को दाखिल करते समय उमर अंसारी ने अपनी मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया था. उमर पर अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.

Read Time: 1 min
Share
39 दिन बाद जेल से छूटा मुख्तार का बेटा उमर अंसारी, फर्जी दस्तावेज बनाने का है आरोप
  • मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को 39 दिन जेल में बिताने के बाद कासगंज जेल से रिहा किया गया.
  • उमर अंसारी को फर्जी दस्तावेज़ मामले में 23 अगस्त को कासगंज जेल में स्थानांतरित किया गया था.
  • उमर अंसारी ने अपनी मां की संपत्ति से जुड़ी जब्त संपत्ति वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कासगंज:

मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी 39 दिन जेल में बिताने के बाद कासगंज जेल से रिहा हो गया है. उसे बुधवार शाम 7 बजकर 4 मिनट पर जेल से छोड़ा गया. इस दौरान उसके बड़े भाई और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो उसकी रिहाई के वक्त मौजूद रहीं.

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को अपनी मां की संपत्ति से जुड़े फर्जी दस्तावेज़ मामले में 23 अगस्त को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया था. यह मामला तब सामने आया जब उमर अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर अधिनियम (धारा 14(1)) के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की.

आरोप है कि इस याचिका को दाखिल करते समय उमर अंसारी ने अपनी मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया था. उमर पर अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mukhtar Ansari, Mukhtar Ansari's Younger Son Umar Ansari, Umar Ansari, Umar Ansari Released From Jail, Abbas Ansari
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com