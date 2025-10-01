39 दिन बाद जेल से छूटा मुख्तार का बेटा उमर अंसारी, फर्जी दस्तावेज बनाने का है आरोप

मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी 39 दिन जेल में बिताने के बाद कासगंज जेल से रिहा हो गया है. उसे बुधवार शाम 7 बजकर 4 मिनट पर जेल से छोड़ा गया. इस दौरान उसके बड़े भाई और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो उसकी रिहाई के वक्त मौजूद रहीं.

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को अपनी मां की संपत्ति से जुड़े फर्जी दस्तावेज़ मामले में 23 अगस्त को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया था. यह मामला तब सामने आया जब उमर अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर अधिनियम (धारा 14(1)) के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की.

आरोप है कि इस याचिका को दाखिल करते समय उमर अंसारी ने अपनी मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया था. उमर पर अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.

