मुरैना में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला, नाबालिग की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

पूछताछ में दिव्या के माता-पिता बार-बार बयान बदलते रहे. पहले कहा बेटी की मौत पंखे से करंट लगने से हुई. फिर कहा उसने आत्महत्या कर ली. लेकिन फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट संकेत मिले हैं कि दिव्या को बेहद नजदीक से सिर में गोली मारी गई.

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 17 साल की 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा दिव्या सिकरवार की कथित तौर पर घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके शव को परिजन ही कुआरी नदी में फेंक आए. शनिवार को दिव्या की गुमशुदगी की खबर के बाद पुलिस की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ. पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिता भरत सिकरवार अपनी बेटी का शव प्लास्टिक में लपेटकर कार से नदी तक ले गया, पत्थर बांधा और नदी में फेंक दिया.

माता-पिता बार-बार बयान बदलते रहे

पूछताछ में दिव्या के माता-पिता बार-बार बयान बदलते रहे. पहले कहा बेटी की मौत पंखे से करंट लगने से हुई. फिर कहा उसने आत्महत्या कर ली. लेकिन फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट संकेत मिले हैं कि दिव्या को बेहद नजदीक से सिर में गोली मारी गई.

हैरान करने वाली बात यह है कि घटना की रात से दिव्या का नाबालिग भाई और बहन भी गायब हैं. पुलिस सूत्रों का मानना है कि उनका लापता होना, माता-पिता के बदलते बयान और शव को छिपाने की कोशिश ये सब मिलकर हत्या की गवाही दे रहे हैं.

पोस्टमार्टम के बाद पूरी स्थिति होगी साफ

पुलिस ने बताया, "शनिवार शाम को नदी में तलाशी अभियान शुरू हुआ, लेकिन बाद में अंधेरा होने के कारण इसे रोक दिया गया. रविवार सुबह तलाशी फिर से शुरू हुई और कुछ ही घंटों में, आंशिक रूप से सड़ी हुई लाश नदी में एक पत्थर से बंधी हुई मिली. शव लगभग सड़ चुका था, इसलिए उसका पोस्टमार्टम सोमवार को ग्वालियर में किया जाएगा और विस्तृत फोरेंसिक राय भी वहीं ली जाएगी. हमारे फोरेंसिक विशेषज्ञों, जिन्होंने शव की बारीकी से जांच की है, को पूरा संदेह है कि लड़की के सिर में बिल्कुल पास से गोली मारी गई होगी. अब तक अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बाद में हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा."

पिता ने क्या दिया बयान दिया था

लड़की के पिता भरत सिकरवार ने तलाशी के दौरान  मीडिया से कहा था कि, "माता की झांकी लगी थी मैं बाहर था, तभी अंदर से बच्चा चीखा . मैं अंदर गया तो वो घायल पड़ी थी. मैंने उसे उठाया मोहल्ले के लड़के की गाड़ी में साथ अस्पताल गया . रास्ते में उसकी मौत हो गई, मैं बेहोश हो गया . मैं अस्पताल के अंदर नहीं गया, लोगों ने भी बोला कि पिता अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं. तो उसको नदी में जल दाग (अंतिम संस्कार) दे दिया.

 ग्वालियर-चंबल में ऑनर किलिंग का ये कोई पहला मामला नहीं

  • जून 2025: मुरैना में ही दादा ने अपनी पोती मलिष्का को प्रेम संबंध के चलते गोली मार दी.
  • जनवरी 2025: ग्वालियर में 20 वर्षीय तनु गुर्जर को पिता और चचेरे भाई ने शादी से पहले ही मौत के घाट उतार दिया.
  • जून 2023: मुरैना में एक युवती और उसके प्रेमी की हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंका गया.
