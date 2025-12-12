विज्ञापन
शादी से एक दिन पहले दुल्हन ने प्रेमी संग लगाई फांसी, जबरन विवाह नहीं था मंजूर

भारती के पिता ने उसकी शादी मुरैना जिले के डाबी का पुरा गांव के गोलू कुशवाहा से तय कर दी थी, इस बात से युवती और उसका प्रेमी बहुत नाराज थी. गोलू और भारती की शादी शुक्रवार 11 दिसंबर को होने वाली थी.

शादी से एक दिन पहले दुल्हन ने प्रेमी संग लगाई फांसी, जबरन विवाह नहीं था मंजूर
शादी से पहले दुल्हन ने दी जान. (सांकेतिक फोटो)
  • मुरैना जिले के तिलऊंआ गांव में शादी से एक दिन पहले दुल्हन और प्रेमी ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या की.
  • 19 वर्षीय भारती कुशवाहा और 22 वर्षीय रवि कुशवाहा चचेरे भाई बहन थे, जिसके कारण परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था.
  • भारती की शादी 11 दिसंबर को गोलू कुशवाहा से होनी थी, दुल्हन को ये शादी मंजूर नहीं थी.
मुरैना:

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. शादी से महज एक दिन पहले दुल्हन ने अपने प्रेमी के संग मिलकर जान दे दी. दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ गुरुवार को पेड़ पर दुपट्टे से फंदा लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली. बता दें कि युवती की आज शादी होने वाली थी. इस घटना से सिर्फ परिवार ही नहीं पूरा गांव सदमे में है. मेहंदी लग चुकी थी, शादी का जोड़ा तैयार था. घर में जश्न चल रहा था, लेकिन दुल्हन ही तैयार नहीं थी. उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि हर तरफ मातम पसर गया है.

लव अफेयर के चलते दुल्हन ने दी जान

पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जौरा विकास खंड के तिलऊंआ गांव की रहने वाली 19 साल की भारती कुशवाहा और 22 साल के रवि कुशवाहा आपस में प्रेम करते थे. लेकिन पेंच यह था कि दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे. जिसकी वजह से परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था. परिवार ने उनके मिलने पर ही रोक लगा दी थी.

पिता ने जबरन तय की थी शादी, बारात आने से पहले उठी अर्थी

भारती के पिता ने उसकी शादी मुरैना जिले के डाबी का पुरा गांव के गोलू कुशवाहा से तय कर दी थी, इस बात से युवती और उसका प्रेमी बहुत नाराज थी. गोलू और भारती की शादी शुक्रवार 11 दिसंबर को होने वाली थी. गोलू की बारात भारती के गांव आनी थी लेकिन उससे पहले ही भारती ने खौनाक कदम उठाते हुए रवि कुशवाहा के साथ गांव के पीछे नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

गले में फंदा लगाकर दी जान

जौरा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) नितिन बघेल ने बताया कि एक ही दुपट्टे के दोनों छोर से दोनों ने गले में फंदा लगा लिया. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लगता है. परिजन कुछ बोलने से कतरा रहे हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच की जाएगी और परिजनों के बयान भी लिए जाएंगे, तभी मामला कुछ स्पष्ट होगा.

इनपुट- भाषा के साथ

