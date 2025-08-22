विज्ञापन
मुरैना में 600 फीट ऊंचे बंशी वाले पहाड़ पर लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा, बैंड धुन पर हुआ ध्वजारोहण

100-Feet Flagpole: 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने के बाद एमपी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, जिले में सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण से पूरा अंचल गौरवान्वित होगा. उन्होंने कहा कि हमें यह आज़ादी हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिली है, यहां से राष्ट्र प्रेम का संदेश दूर-दूर तक प्रसारित होगा.

100 Feet National Flag Poll Installed At 600 Feet High Banshi Mountain, Morena MP

Tiranga: मुरैना जिले में 600 फीट ऊंचे बंशी वाले पहाड़ पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर गुरुवार को 100 फीट तिरंगा फहराया गया. गुरुवार को एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद ध्वजारोहण किया. ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई. इस दौरान छात्रों द्वारा बैंड धुन पर गाए राष्ट्रीय गीत ने सबका मन मोह लिया.

पूजा-अर्चना के बाद नरेन्द्र सिंह तोमर ने 100 ऊंचे तिरंगे का किया ध्वजारोहण

कैलारस नगर परिषद द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद 100 ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया. तिरंगे को भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि इसकी गरिमा और सम्मान बनाए रखना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए.

विधानसभा अध्यक्ष तोमन ने नगर परिषद कैलारस के प्रयासों की सराहना की

तोमर ने नगर परिषद कैलारस की अध्यक्ष सहित निकाय के सम्पूर्ण प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि विकास के लिए निर्माण को प्राथमिकता देने वाली नगरीय निकाय द्वारा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत करने वाले कार्य से क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. इस एतिहासिक कार्य के लिए अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण परिषद बधाई के पात्र हैं.

नगर परिषद अध्यक्ष अंजना ब्रजेश बंसल ने कहा कि आज प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर तिरंगा फहराने का संकल्प पूरा हुआ है. राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए इस कार्य पर 10 लाख रुपए की राशि खर्च हुआ. यहां स्थापित राष्ट्रीय ध्वज कई किलोमीटर दूर से फहराता हुआ दिखाई देगा.

 600 फीट ऊंचे वंशी पहाड़ पर ध्वज स्तंभ की स्थापना में खर्च हुए 10 लाख 

नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि 600 फीट ऊंचे वंशी पहाड़ पर ध्वज स्तंभ की स्थापना कार्य में मात्र 10 लाख रुपए खर्च हुआ. इस अवसर पर पूर्व विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, राजनैतिक दल के कार्यकर्ता और नगरीय निकाय कैलारस के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे.

