मुरैना में 600 फीट ऊंचे बंशी वाले पहाड़ पर लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा, बैंड धुन पर हुआ ध्वजारोहण

Tiranga: मुरैना जिले में 600 फीट ऊंचे बंशी वाले पहाड़ पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर गुरुवार को 100 फीट तिरंगा फहराया गया. गुरुवार को एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद ध्वजारोहण किया. ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई. इस दौरान छात्रों द्वारा बैंड धुन पर गाए राष्ट्रीय गीत ने सबका मन मोह लिया.
ये भी पढ़ें-स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
पूजा-अर्चना के बाद नरेन्द्र सिंह तोमर ने 100 ऊंचे तिरंगे का किया ध्वजारोहण
कैलारस नगर परिषद द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद 100 ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया. तिरंगे को भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि इसकी गरिमा और सम्मान बनाए रखना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए.
विधानसभा अध्यक्ष तोमन ने नगर परिषद कैलारस के प्रयासों की सराहना की
तोमर ने नगर परिषद कैलारस की अध्यक्ष सहित निकाय के सम्पूर्ण प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि विकास के लिए निर्माण को प्राथमिकता देने वाली नगरीय निकाय द्वारा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत करने वाले कार्य से क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. इस एतिहासिक कार्य के लिए अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण परिषद बधाई के पात्र हैं.
ये भी पढ़ें-संसद भवन में फिर बड़ी सेंध, दीवार फांदकर संसद भवन परिसर में कूदा शख्स, पकड़ा गया आरोपी
600 फीट ऊंचे वंशी पहाड़ पर ध्वज स्तंभ की स्थापना में खर्च हुए 10 लाख
नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि 600 फीट ऊंचे वंशी पहाड़ पर ध्वज स्तंभ की स्थापना कार्य में मात्र 10 लाख रुपए खर्च हुआ. इस अवसर पर पूर्व विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, राजनैतिक दल के कार्यकर्ता और नगरीय निकाय कैलारस के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें-Gang War: दमोह बस स्टैंड पर सरेराह गैंगवार, दिनदहाड़े लाठी-डंडा लेकर टूट पड़े लोग, सामने आया सीसीटीवी वीडियो
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं