VIDEO: बाराती और घरातियों में जमकर चले लात-घूसे, दुल्हन के भाई की इस डिमांड पर चढ़ा पारा 

Moradabad Wedding Fight Video: शादी का माहौल था, डीजे बज रहा था, बाराती जमकर नाच रहे थे. लड़की पक्ष उनके स्वागत के लिए खड़े था. लेकिन, बाराती अपनी मस्ती में चूर थे, तभी घरातियों ने डीजे बंद करने को कह दिया. इस बार कहासुनी शुरू हो गई और फिर मौहाल एकदम बदल गया. घराती और बराती एक दूसरे पर टूट पर पड़े, जिसके बाद काफी देर तक एक दूसरे पर लात, घूंसों और थप्पड़ें की बारिश होती रही.

यह मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले कुंदरकी इलाके के इसापुर गांव का है. 7 अप्रैल को दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर पहुंचा, बाराती डीजे की धुन पर नाच रहे थे. इस दौरान दुल्हन पक्ष ने डीजे बंद करने के लिए कहा, लेकिन बारातियों ने नहीं सुनी. इसके बाद दुल्हन के भाई ने डीजे बंद करने के लिए कहा. इस बात पर बारातियों और घरातियों के बीच बहस बढ़ गई. बाराती और घरातियों में जमकर चले लात-घूसे



मुरादाबाद - DJ बंद कराने की बात पर बारातियों और घरातियों में मारपीट शुरू हो गई. इसके बाद दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे चले. बाराती घर से निकलकर सड़क तक आ गए, लेकिन मारपीट नहीं रुकी. इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है.… pic.twitter.com/OUBh1fPWXI — NDTV India (@ndtvindia) April 8, 2026

16 साल के बच्चे से शादीशुदा महिला ने किया गंदा काम, होटल बुलाकर बनाए संबंध, इंस्टाग्राम से दोस्ती; जानें मामला

जमकर चले लात घूंसे

देखते ही देखते चकफजलपुर गांव में बारातियों और घरातियों में मारपीट शुरू हो गई. इसके बाद दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे चले. बाराती घर से निकलकर सड़क तक आ गए, लेकिन मारपीट जारी रही. इस बीच कुछ लोग मामला शांत कराने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था.

मारपीट में कई लोग हुए घायल