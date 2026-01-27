विधायक लिखी फॉर्च्यूनर ने तीन युवकों को रौंदा, 150 की स्पीड में 300 मीटर घसीट ले गई, कार में कौन था?

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया. कार से कुचलने के बाद ये कार लगभग 300 मीटर तक तीनों युवकों को घसीटती चली गई. हैरान करने वाली बात है कि कार पर विधायक का स्टीकर लगा था और विधानसभा का पास भी लगा था. इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. दो की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

हादसा इतना जबरदस्त था कि फॉर्च्यूनर कार के परखच्चे उड़ गए. सड़क पर कई दूर तक कार के टुकड़े बिखरे पड़े थे. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार किस तरह बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ रही होगी. इससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर जा रहे लोगों को रौंदती गई. बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है. वहीं, घटना के बाद कार सवार मौके पर कार छोड़कर फरार हो गए.

यूपी के मंत्री की है कार

ये हादसा ललिलतपुर के जखलौन थाना क्षेत्र के बरखेरा गांव की है. जिस फॉर्च्यूनर कार से ये हादसा हुआ, वह यूपी के मंत्री मनोहर लाल पंथ की बताई जा रही है. कार की टक्कर में बाइक पर सवार 18 साल के शिवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उसके साथ बाइक पर सवार 20 साल के अनुज और 45 साल के शंकर की हालत गंभीर है. दोनों का झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. घटना के बाद सुबह ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया.

कार में कौन था?

गांव में रहने वाले संजय यादव और सचिन यादव ने बताया कि रात करीब 12 बजे मंत्री मनोहर लाल की तेज रफ्तार गाड़ी आई. इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी. कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और 300 मीटर तक घायलों को घसीटती गई. कार में शराब की बोतल और डिस्पोजल पड़े थे. दावा है कि कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें मंत्री का बेटा भी शामिल है.

हादसे के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिससे पांचों लोग पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकले और भागने लगे. गांववालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पिस्टल दिखाकर डराया और वहां से भाग गए.

पुलिस ने क्या बताया?

एएसपी कालू सिंह ने बताया कि देर रात कार और बाइक में टक्कर हो गई, जिससे शिवेंद्र की मौत हो गई. दो बाइक सवार घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार मंत्री मनोहर लाल की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है. गाड़ी कौन चला रहा था, इसकी जांच की जा रही है.