मेरठ में गुर्जर और पुलिस आमने सामने, हो गया पथराव, कई लोग हिरासत में

पुलिस के सख्ती के चलते पंचायत तो नहीं हो सकी, लेकिन हां, माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश जरूरी कुछ लोगों की तरफ से की गई.

उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित गुर्जर महापंचायत में भारी हंगामा हो गया. गुर्जर और पुलिस आमने सामने आ गए. बिना अनुमति चल रही महापंचायत रोके जाने पर पुलिस पर जमकर पथराव किया गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद पुलिस ने दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है. कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है और पल-पल पर पुलिस नजर बनाए हुए है. 

क्या है पूरा मामला

मामला मेरठ के दौराला थाना इलाके दादरी पुलिया के पास का है. सम्राट मीहिर भोज को लेकर क्षत्रिय समाज कई जगह बोर्ड लगा रहा और गुर्जर समाज इसका विरोध कर रहा है, इसी को लेकर पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पुलिस से अनुमति नहीं ली गई. पुलिस ने घेराबंदी करके कुछ लोगों को पहले ही गांव जाने से रोक दिया, लेकिन फिर भी दूसरे रास्तों से लोग दादरी पुलिया तक पहुंच गए. भीड़ जुटी तो पुलिस ने लोगों को लाठीचार्ज करके खदेड़ना शुरू कर दिया. कई लोग हिरासत में ले लिए गए. मामला इस कदर बढ़ा कि पुलिस पर कुछ ही देर बाद पथराव शुरू हो गया. गुर्जर समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविन्द्र भाटी ने कहा, "हमें फांसी लगा दो, क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है."

कई थानों की पुलिस मौजूद

इसके बाद कई थानों की फोर्स मौके पर बुला ली गई. पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया, उन्हें पुलिस लाइन भिजवा दिया. गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि बाहर से कुछ लोग माहौल खराब करने आए थे, हमने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी से भी उनकी पहचान की जा रही है. हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे.

इलाके में तनावपूर्ण शांति

पुलिस के सख्ती के चलते पंचायत तो नहीं हो सकी, लेकिन हां, माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश जरूरी कुछ लोगों की तरफ से की गई. कुछ वक्त के लिए गुर्जर समाज के लोग और पुलिस आमने-सामने भी आ गए. माहौल फिलहाल गर्म है लेकिन तनावपूर्ण शांति हैं. अब इस मामले में गुर्जर समाज का अगला कदम क्या होगा और पुलिस इस मामले में क्या सख्त एक्शन लेगी, इस पर सभी की नजरें टिकीं हुई हैं.

