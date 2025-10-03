विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरठ में बेखौफ बदमाश, दोस्त के सीने में उतारीं 3 गोलियां, वीडियो बनाकर किया वायरल

Meerut Murder: मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके के नरहाडा में ट्यूबवेल के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. शुरू में तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन बाद में लिसाड़ी गेट थाना इलाके के आदिल रूप में उसकी शिनाख्त हुई. अगले ही दिन गोली मारने का वीडियो वायरल हो गया. 

Read Time: 3 mins
Share
मेरठ में बेखौफ बदमाश, दोस्त के सीने में उतारीं 3 गोलियां, वीडियो बनाकर किया वायरल
मेरठ में मर्डर कर बनाया वीडियो.
  • मेरठ में एक युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर उसके शरीर में तीन गोलियां मारीं और घटना का वीडियो बना लिया.
  • हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मेरठ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
  • लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में लड़के की हत्या कर आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मेरठ:

मुस्कान के नीले ड्रम कांड के बाद मेरठ से एक बार फिर से दहशत और खौफ की वारदात सामने आई है. एक लड़के ने अपने दोस्त की हत्या कर उसके सीने में एक के बाद एक तीन गोलियां उतार दीं. कत्ल के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है. लेकिन मेरठ में ये कत्ल का पहला ऐसा मामला है, जिसमें वीडियो बनाकर वायरल किया गया है. इस वारदात से इलाके में खौफ का माहौल है.

ये भी पढ़ें- 'पति ने बेडरूम में कैमरा लगा दोस्तों को भेजे प्राइवेट मोमेंट के वीडियो'

दोस्त का कत्ल, फिर सीने में उतारीं 3 गोलियां

आरोपी ने कुछ सेकेंड के अंतराल पर अपने दोस्त को तीन गोलियां मारीं. हत्या के 11 सेकेंड के इस वीडियो ने मेरठ में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. शुरू में वीडियो देखकर ऐसा लगा कि कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा है. लेकिन थोड़ी ही देर बाद तस्वीर साफ हो गई कि ये शूटिंग नहीं बल्कि खौफनाक वारदात है. 

एक लड़का गोली चला रहा था तो वहीं दूसरा इस वारदात को अपने मोबाइल से शूट कर रहा था. वीडियो बना रहा लड़के के इशारे पर हाथ में पिस्टल थामे दूसरे शख्स ने जमीन पर पड़े लड़के को एक-एक करके तीन गोलियां मार दीं. मारे गए लड़के का नाम आदिल है. वह मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके का रहने वाला था. तीन गोलियां मारने का वीडियो बनाने के बाद  आदिल के हत्यारे बाइक पर बैठकर फरार हो गए. कत्ल करने के बाद बेखौफ युवकों ने मेरठ में खौफ और वर्चस्व कायम करने के लिए उसे गोलियां मारीं.

Latest and Breaking News on NDTV

हत्या कर वीडियो बनाया, फिर किया वायरल

मेरठ में बुधवार को एक के बाद एक तीन कत्ल हुए और तीन अलग-अलग थाना इलाकों में तीन लाशें मिलीं. मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके के नरहाडा में ट्यूबवेल के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. शुरू में तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन बाद में लिसाड़ी गेट थाना इलाके के आदिल रूप में उसकी शिनाख्त हुई. अगले ही दिन गुरुवार को आदिल को गोली मारने का वीडियो वायरल हो गया. 

6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

आदिल के परिजनों की तरफ से 6 लोगों के खिलाफ लोहिया नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. हालांकि ये जांच का विषय है कि आदिल को बेहोश करके गोलियां मारी गईं, या फिर उसकी हत्या करने के बाद उसको गोलियां मारकर खौफ फैलाने का संदेश दिया गया. एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि वीडियो में युवक गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है, दोनों आपस में दोस्त थे. हत्या क्यों की गई इसकी जांच की जा रही है. 

इनपुट- सनुज शर्मा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Meerut Murder, Friend Murder, Meerut Murder Video, Meerut Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com