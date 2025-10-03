मेरठ में बेखौफ बदमाश, दोस्त के सीने में उतारीं 3 गोलियां, वीडियो बनाकर किया वायरल

मुस्कान के नीले ड्रम कांड के बाद मेरठ से एक बार फिर से दहशत और खौफ की वारदात सामने आई है. एक लड़के ने अपने दोस्त की हत्या कर उसके सीने में एक के बाद एक तीन गोलियां उतार दीं. कत्ल के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है. लेकिन मेरठ में ये कत्ल का पहला ऐसा मामला है, जिसमें वीडियो बनाकर वायरल किया गया है. इस वारदात से इलाके में खौफ का माहौल है.

ये भी पढ़ें- 'पति ने बेडरूम में कैमरा लगा दोस्तों को भेजे प्राइवेट मोमेंट के वीडियो'

दोस्त का कत्ल, फिर सीने में उतारीं 3 गोलियां

आरोपी ने कुछ सेकेंड के अंतराल पर अपने दोस्त को तीन गोलियां मारीं. हत्या के 11 सेकेंड के इस वीडियो ने मेरठ में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. शुरू में वीडियो देखकर ऐसा लगा कि कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा है. लेकिन थोड़ी ही देर बाद तस्वीर साफ हो गई कि ये शूटिंग नहीं बल्कि खौफनाक वारदात है.

एक लड़का गोली चला रहा था तो वहीं दूसरा इस वारदात को अपने मोबाइल से शूट कर रहा था. वीडियो बना रहा लड़के के इशारे पर हाथ में पिस्टल थामे दूसरे शख्स ने जमीन पर पड़े लड़के को एक-एक करके तीन गोलियां मार दीं. मारे गए लड़के का नाम आदिल है. वह मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके का रहने वाला था. तीन गोलियां मारने का वीडियो बनाने के बाद आदिल के हत्यारे बाइक पर बैठकर फरार हो गए. कत्ल करने के बाद बेखौफ युवकों ने मेरठ में खौफ और वर्चस्व कायम करने के लिए उसे गोलियां मारीं.

हत्या कर वीडियो बनाया, फिर किया वायरल

मेरठ में बुधवार को एक के बाद एक तीन कत्ल हुए और तीन अलग-अलग थाना इलाकों में तीन लाशें मिलीं. मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके के नरहाडा में ट्यूबवेल के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. शुरू में तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन बाद में लिसाड़ी गेट थाना इलाके के आदिल रूप में उसकी शिनाख्त हुई. अगले ही दिन गुरुवार को आदिल को गोली मारने का वीडियो वायरल हो गया.

6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

आदिल के परिजनों की तरफ से 6 लोगों के खिलाफ लोहिया नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. हालांकि ये जांच का विषय है कि आदिल को बेहोश करके गोलियां मारी गईं, या फिर उसकी हत्या करने के बाद उसको गोलियां मारकर खौफ फैलाने का संदेश दिया गया. एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि वीडियो में युवक गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है, दोनों आपस में दोस्त थे. हत्या क्यों की गई इसकी जांच की जा रही है.

इनपुट- सनुज शर्मा