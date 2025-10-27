पिता नहीं दरिंदा था... और बेटे ने चला दी गोली, जानिए मथुरा में क्यों 55 साल के शख्स की हुई हत्या

मथुरा के थाना कोसीकलां क्षेत्र के गोपालबाग में रविवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बेटे ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पहले तलवार से हमला किया और फिर तमंचे से गोली मार दी. मौके पर ही पिता की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक मृतक रामलाल (55 वर्ष) इस्लामपुर रोड पर अपने परिवार के साथ रहता था. वह नशे का आदी था और अपनी ही बेटियों के साथ गलत हरकतें करता था. इन हरकतों से परेशान होकर बेटे मोहित ने अपने चचेरे भाई अमित के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. रविवार की दोपहर दोनों ने घर में ही पहले तलवार से हमला किया और बाद में गोली मार दी.

घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी. कोसीकलां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से तलवार और तमंचा बरामद किया है.

सीओ भूषण वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घरेलू विवाद और पिता की गलत हरकतों से तंग आकर बेटे ने हत्या की है. पुलिस ने आरोपी बेटे मोहित और उसके चचेरे भाई अमित को हिरासत में ले लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

