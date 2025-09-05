सोशल मीडिया से दिया ऑफर, डॉलर में रुपये चुकाने की बात... मैच फिक्सिंग के साए में यूपी टी 20 लीग, FIR दर्ज

यूपी टी-20 लीग एक बार फिर चर्चाओं में है. और इसकी वजह मैच नहीं बल्कि मैच के दौरान फिक्सिंग करने की कोशिश है. काशी रुद्रास टीम मैनेजर ने दावा किया है कि उन्हें मैच फिक्स करने के लिए 1 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया है. आरोप है कि लखनऊ में बुकी ने मैनेजर से एक खिलाड़ी को लेकर दावा किया कि वो खिलाड़ी उसके इशारे पर खेलेगा. अब इन आरोपों को लेकर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

मैच फिक्सिंग के ऑफर को लेकर दावा किया गया है कि काशी रुद्रास क्रिकेट टीम के मैनेजर अर्जुन चौहान को इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने एक करोड़ रुपए का ऑफर दिया. फिक्सर का कहना था कि टीम का एक खिलाड़ी उसकी बताई रणनीति के हिसाब से खेले. पुलिस की जांच में पता चला है कि रुपए अमेरिकी डॉलर में ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात कही गई थी.

दर्ज की गई एफआईआर में दावा है कि @vipss_nakrani नाम के इंस्टाग्राम आईडी से टीम मैनेजर को संपर्क करने वाले शख़्स ने ख़ुद को बहुत बड़ा सट्टेबाज़ बताया. आरोप है कि सट्टेबाज़ ने मैनेजर को एक मैच में कम से कम 50 लाख तक कमाने का लालच देकर उकसाने की कोशिश की है.

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के क्षेत्रीय सत्यनिष्ठा प्रबंधक हरदयाल सिंह चंपावत ने पूरे मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. हरदयाल सिंह एंटी करप्शन यूनिट, मध्य क्षेत्र जयपुर में पदस्थ हैं और फिलहाल लखनऊ में तैनात हैं.फ़िलहाल लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में बीएनएस 49, 56,61, 62, 112, 318, 319 और सार्वजनिक जुआं अधिनियम की धारा 3 के साथ साथ सूचना प्रद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 दी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस अब इन आरोपों को जांच कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश में जुटी है.