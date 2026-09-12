झांसी: यूपी के झांसी में तैनात रेलवे के एक बड़े अधिकारी की एआई से अपत्तिजनक तस्वीर बनाकर वायरल करते हुए ब्लैकमेलिंग करने वाली 27 साल की मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी को झांसी पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई महिला को झांसी के नवाबाद थाने लाया गया. महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से शुक्रवार को उसे जेल भेज दिया गया. महिला पर आरोप है कि वह रेलवे अधिकारी को ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपयों की मांग कर रही थी. जिसकी शिकायत रेलवे अधिकारी की पत्नी ने नवाबाद थाने की पुलिस से की थी.
झांसी के रेलवे कालोनी में आने वाले एक बड़े अधिकारी की पत्नी ने नवाबाद थाने की पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था कि कर्नाटक के हुबली की रहने वाली मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी लगातार उसके पति व उसके परिवार को ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करते हुए धमका रही है. आरोपी महिला 13 जनवरी 2026 से अलग-अलग तारीखों पर रुपए ले चुकी है.
एआई से अपत्तिजनक तस्वीर बनाकर किया ब्लैकमेल
इसके बाद 31 जुलाई 2026 को मरीना ने उसके पति की एआई से अपत्तिजनक तस्वीर बनाकर उसके नंबर पर भेजकर ब्लैकमेल किया और रुपयों की मांग की. धमकी दी कि उसके पास परिवार की अन्य अविवाहित महिलाओं की तस्वीरें भी हैं, जिन्हें वायरल कर उनकी छवि को धूमिल कर देगी, साथ ही जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ सम्बधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया.
झांसी पुलिस ने मरीना को प्रयागराज से किया गिरफ्तार
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी महिला मरीजा को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे नवाबाद थाने लाया गया. पुलिस के अनुसार उसके पास से दो मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुआ है. पकड़ी गई महिला के खिलाफ सम्बधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
पुलिस ने क्या बताया?
अपर पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देशन में नवाबाद थाना पुलिस ने एआई से फोटो एडिड करने, ब्लैकमेलिंग करने और अवैध रुपयों की वसूली करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी है. वह हुबली, कर्नाटक की रहने वाली है. पुलिस ने महिला आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. उसके पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है.
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